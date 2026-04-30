Sri Wahyuni
Kamis, 30 April 2026 | 15.52 WIB

Persib Bandung Wajib Sapu Bersih! Marc Klok Tegaskan Target 5 Kemenangan, Bojan Hodak Sindir Keberuntungan Borneo FC

Skuad Persib Bandung. (Persib)

JawaPos.com - Ambisi besar tengah diusung Persib Bandung dalam perburuan gelar Super League 2025/2026. Menjelang lima laga penentuan, kapten tim Marc Klok menegaskan bahwa skuad Maung Bandung hanya memiliki satu target: menyapu bersih semua pertandingan tersisa.

Hal itu akan mulai dibuktikan saat Persib menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB. Dalam konferensi pers jelang laga, Klok menyampaikan dengan tegas mentalitas yang dipegang timnya.

"Ini sangat simpel. Lima kali main, lima kali menang," ujar Klok.

 'Ini mentalitas dan ini pola pikir kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti," tambahnya.

Tekad tersebut menjadi krusial mengingat ketatnya persaingan di papan atas klasemen. Borneo FC untuk sementara memimpin dengan 69 poin usai menundukkan Persik Kediri dengan skor 1-0. Sementara Persib berada di posisi kedua dengan 66 poin, membuat kemenangan atas Bhayangkara menjadi harga mati jika ingin kembali ke puncak.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa situasi klasemen tidak mengganggu fokus timnya. Menanggapi kemenangan Borneo, ia hanya bereaksi singkat.

"Terkait Borneo, oh mereka menang?! Baiklah," ujarnya.

Hodak mengaku tidak menyaksikan langsung laga tersebut, namun mendapat informasi soal keputusan penalti yang dianggap kontroversial.

"Saya sendiri tidak menonton pertandingannya. Tapi saya dengar banyak informasi terkait penalti dan katanya situasinya sama dengan saat kami bertanding di Borneo. Bedanya kami kena penalti, mereka tidak. Borneo beruntung, dan ini menarik," jelasnya.

Editor: Banu Adikara
