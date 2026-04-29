Kontroversial! Usai Aksi Tendangan Kungfu Mematikan, Nova Arianto Tetap Panggil Fadly Alberto ke Timnas Indonesia U-20?

Nova Arianto. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-20, tidak menutup pintu untuk kembali memanggil Fadly Alberto. Namun begitu, Nova masih perlu menunggu keputusan akhir yang ditetapkan KomKomdis PSSI kepada Alberto usai insiden tendang kungfu.
Sebagaimana diketahui, nama Alberto menjadi sorotan tajam setelah melakukan aksi tidak terpuji ketika membela Bhayangkara FC U-20 versus Dewa United U-20 di Elite Pro Academy (EPA) U-20. Pemain berusia 17 tahun itu melakukan tendangan kungfu kepada Raka Nurcholis.
Atas aksi brutal tersebut, Alberto pun terancam mendapat sanksi berat dari Komdis PSSI. Namun demikian, nasib sang pemain masih abu-abu karena belum ada keputusan dari Komdis PSSI terkait insiden tersebut.
Di tengah ketidakpastian itu, Nova pun berbicara terkait peluang Alberto di Timnas Indonesia U-20. Juru taktik berusia 46 tahun itu mengungkapkan tidak akan menutup pintu untuk siapapun, dengan catatan memiliki attitude yang baik.
“Kami masih menunggu dari hasil Komdis juga ya situasinya akan seperti apa dan setelah kita melihat dari hasil Komdis pastinya kita selalu sangat terbuka dengan siapapun. Sekali lagi siapapun yang pastinya tidak ada masalah dengan attitude dengan masalah lainnya,” kata Nova kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Rabu (29/4/2026).
Nova pun memberikan pesan penting kepada Alberto usai terlibat kasus tersebut. Legenda hidup Persib Bandung itu berharap Alberto mengambil banyak pelajaran berharga setelah kasus yang menimpanya.
“Harapannya Alberto bisa banyak belajar dan kita lihat situasinya ke depan akan seperti apa,” tuturnya.
Lebih lanjut, Nova cukup menyayangkan aksi brutal yang dilakukan Alberto. Eks tangan kanan Shin Tae-yong itu menegaskan bakal menyortir pemain-pemain terbaik, secara kualitas dan attitude, untuk masuk ke Timnas Indonesia U-20.
“Kalau Alberto, kita semuanya tahu ya dengan situasi yang didapatkan oleh Alberto dan saya sangat menyayangkan hal itu. Saya bukan mewajarkan tetapi Alberto adalah pemain muda dan saya pikir ini menjadi pelajaran yang baik buat Alberto,” urainya.
“Dan pastinya ke depan tim nasional akan memanggil sekali lagi pemain-pemain yang secara selain kualitas baik tetapi secara attitude dan semuanya menjadi catatan kami dalam memanggil pemain,” tambah Nova.
