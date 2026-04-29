Timnas Indonesia U-20 Jalani TC di Yogyakarta, Nova Arianto Panaskan Mesin Jelang Piala AFF U-19 2026

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, mengungkap persiapan timnya jelang Piala AFF U-19 2026. Nova akan mempersiapkan skuadnya dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.

Sesuai jadwal, Piala AFF U-19 2026 akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara pada 1-14 Juni 22026. Turnamen kelompok umur bergengsi se-ASEAN itu sekaligus akan menjadi ajang perdana Nova bersama Timnas Indonesia U-20.

Tentunya, Timnas Indonesia U-20 bakal menjalani persiapan dalam menatap ajang tersebut. Nova mengungkapkan, skuad Garuda Muda akan memanaskan mesinnya selama lima hari pada awal Mei mendatang.

“Untuk Timnas U-19 kita direncanakan akan memulai training camp di tanggal 10 (Mei) sebagai persiapan kita menuju ke Piala AFF U-19,” ungkap Nova kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Rabu (20/4/2026).

Nova menjelaskan pemusatan latihan tersebut akan berlangsung di Yogyakarta dan Medan. Pemusatan latihan dimulai lebih awal untuk menyesuaikan waktu undian turnamen

"Karena di tanggal 8 (Mei) kita akan ada drawing dan di tanggal 1 sampai 13 adalah rencana perhelatan AFF U-19 dan kita akan ke sana dan persiapan akan kita persiapkan dari tanggal 10," ujarnya.

"Kalau TC kita akan persiapkan di Yogyakarta dan 5 hari sebelum AFF baru kita akan bergeser ke Medan," tambah Nova.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-20 datang ke ajang tersebut sebagai juara bertahan. Skuad Garuda Muda sebelumnya merebut gelar juara pada edisi 2024 usai bungkam Thailand edengan skor 1-0.