Jelang Lawan PSIM, Carlos Pena Tegaskan Persita Harus Bangkit dan Rebut Tiga Poin

Pelatih Persita Carlos Pena. (Istimewa)
JawaPos.com - Persita Tangerang membawa misi penting saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.
Duel yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Kamis (30/4/2026) sore itu menjadi kesempatan bagi Pendekar Cisadane untuk menghentikan tren negatif dalam beberapa laga terakhir.
Tim asuhan Carlos Pena tengah berada dalam situasi kurang ideal setelah menelan empat kekalahan beruntun.
Kondisi tersebut membuat laga melawan Laskar Mataram menjadi sangat penting demi mengembalikan kepercayaan diri tim di sisa musim ini.
Meski hasil belakangan tidak memuaskan, Pena memastikan persiapan tim berjalan cukup baik. Ia melihat para pemain menunjukkan fokus tinggi selama sesi latihan jelang pertandingan tandang tersebut.
Menurutnya, seluruh pemain memahami betapa pentingnya laga kontra PSIM. Karena itu, Persita berusaha memaksimalkan persiapan agar bisa tampil lebih solid dibanding beberapa pertandingan sebelumnya.
Pena juga menanggapi kondisi PSIM yang disebut kehilangan beberapa pemain. Namun pelatih asal Spanyol itu enggan terlalu memikirkan situasi lawan dan memilih fokus terhadap kekuatan timnya sendiri.
Dikutip dari persitafc.com Carlos Pena mengakui Persita juga mengalami masalah serupa karena beberapa pemain masih dibekap cedera.
Meski begitu, Pena berharap timnya mampu mengeluarkan performa terbaik demi membawa pulang tiga poin dari Bantul.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun