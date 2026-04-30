Jelang Lawan PSIM, Carlos Pena Tegaskan Persita Harus Bangkit dan Rebut Tiga Poin

JawaPos.com - Persita Tangerang membawa misi penting saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.

Duel yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Kamis (30/4/2026) sore itu menjadi kesempatan bagi Pendekar Cisadane untuk menghentikan tren negatif dalam beberapa laga terakhir.

Tim asuhan Carlos Pena tengah berada dalam situasi kurang ideal setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Kondisi tersebut membuat laga melawan Laskar Mataram menjadi sangat penting demi mengembalikan kepercayaan diri tim di sisa musim ini.

Meski hasil belakangan tidak memuaskan, Pena memastikan persiapan tim berjalan cukup baik. Ia melihat para pemain menunjukkan fokus tinggi selama sesi latihan jelang pertandingan tandang tersebut.

Menurutnya, seluruh pemain memahami betapa pentingnya laga kontra PSIM. Karena itu, Persita berusaha memaksimalkan persiapan agar bisa tampil lebih solid dibanding beberapa pertandingan sebelumnya.

Pena juga menanggapi kondisi PSIM yang disebut kehilangan beberapa pemain. Namun pelatih asal Spanyol itu enggan terlalu memikirkan situasi lawan dan memilih fokus terhadap kekuatan timnya sendiri.

Dikutip dari persitafc.com Carlos Pena mengakui Persita juga mengalami masalah serupa karena beberapa pemain masih dibekap cedera.