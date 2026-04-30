Bobotoh Dilarang Hadir! Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Bhayangkara FC Vs Persib Bandung

JawaPos.com - Persib Bandung akan menjalani laga tandang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Bobotoh pun dilarang hadir langsung dalam pertandingan tersebut, karena larangan suporter tim tamu masih berlaku.

Duel Bhayangkara Presisi Lampung FC kontra Persib Bandung akan tersaji di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini sangat penting bagi kedua kesebelasan, yang sama-sama mengusung misi bangkit ke jalur kemenangan.

Terkhusus Persib Bandung, kemenangan menjadi hal yang wajib dicuri dari markas Bhayangkara Presisi Lampung FC. Sebab, tambahan tiga poin akan membawa Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- ke puncak klasemen sementara Super League 2025/2026.

Tentunya, Bobotoh ingin memberikan dukungan langsung di stadion untuk menyuntik semangat tim kebanggaannya agar meraih kemenangan. Tak bisa dipungkiri, antusiasme kelompok suporter Persib Bandung itu begitu tinggi, apalagi untuk pendukung yang tinggal di Bandar Lampung dan sekitarnya.

Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat, Adhi Pratama, menyampaikan bahwa manajemen sangat memahami gairah luar biasa dari Bobotoh yang ingin menyaksikan langsung laga tersebut. Namun, ia mengingatkan kepada kelompok suporter Persib Bandung untuk menahan diri, karena aturan ketat mengenai larangan suporter tim tamu masih berlaku sepenuhnya pada musim ini.

"Kami sangat mengapresiasi dan bangga atas loyalitas Bobotoh yang luar biasa, terutama keinginan besar untuk mengawal perjuangan tim langsung di Lampung. Energi kalian adalah napas bagi tim ini," kata Adhi, dipetik dari lamam resmi Persib Bandung, Kamis (30/4/2026).

"Kami memohon pemahamannya. Musim ini aturan larangan kehadiran suporter tamu masih berlaku. Kita harus menjaga komitmen ini bersama agar PERSIB tidak terkena sanksi yang dapat merugikan perjuangan tim di klasemen," sambungnya.

Persib Bandung saat ini turun ke posisi kedua setelah Borneo FC menang atas Persik Kediri dengan skor 1-0 di pekan ke-30. Pangeran Biru kini terpaut tiga angka dari tim berjuluk Pesut Etam itu yang sedang memimpin puncak klasemen sementara dengan raihan 69 poin.

Persib Bandung bisa kembali merebut puncak klasemen, dengan syarat menang atas Bhayangkara Presisi Lampung FC. Tambahan tiga poin praktis membawa mereka mengemas poin yang sama dengan Borneo FC, tapi Pangeran Biru unggul segi head to head sehingga berhak berada di puncak.