John Herdman Panggil 23 Nama Jelang ASEAN Championship, Witan Sulaeman dan Marselino Ferdinan Comeback!

JawaPos.com – Pelatih John Herdman memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) timnas Indonesia. TC ini merupakan bagian dari persiapan menuju ASEAN Championship 2026. Agenda tersebut akan digelar di Jakarta pada 26-30 Mei mendatang dan menjadi tahap awal pembentukan skuad Merah Putih menuju turnamen terbesar Asia Tenggara itu.

Pada pemanggilan ini, sejumlah nama senior kembali mendapat kepercayaan. Marc Klok, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, hingga Witan Sulaeman. Herdman juga memberi ruang kepada wajah muda seperti Arkhan Fikri dan Jens Raven. Marselino Ferdinan (AS Trencin) juga dipanggil.

Nantinya, selama lima hari, para pemain dijadwalkan menjalani latihan intensif serta pertandingan internal. Tim pelatih akan memanfaatkan sesi tersebut untuk melihat kesiapan fisik, pemahaman taktik, hingga karakter pemain dalam situasi kompetitif.

Herdman memastikan nama-nama ini belum final. Pemain yang belum dipanggil masih memiliki kesempatan besar untuk bergabung.

”Sebagai kepala pelatih dan staf pelatih, kami telah menyaksikan banyak pertandingan musim ini dan mendapatkan gambaran mengenai potensi pemain domestik,” ujar Herdman.

”Ini adalah momen penting bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka dan mengamankan tempat di skuad,” lanjut pelatih asal Kanada tersebut.

ASEAN Championship 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus dengan format home-away. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor-Leste.

Tak hanya untuk ASEAN Championship, performa pemain dalam pemusatan latihan ini juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk agenda FIFA Matchday bulan Juni melawan Oman

