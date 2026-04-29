Jelang Dewa United vs Persijap, Sendri Johansah Bidik Clean Sheet Ketiga Beruntun

JawaPos.com–Penjaga gawang Persijap Jepara Sendri Johansah menegaskan, dalam kondisi terbaik jelang laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 menghadapi Dewa United FC. Pertandingan di Banten International Stadium, Serang, Rabu (29/4) malam, itu menjadi momen penting bagi Laskar Kalinyamat untuk menjaga jarak dari zona degradasi.

Sendri menyebut duel melawan Dewa United tidak akan berjalan mudah. Selain menghadapi lawan yang memiliki kualitas bagus, jadwal pertandingan yang padat juga menjadi tantangan tersendiri bagi timnya.

Menurut kiper berusia 32 tahun tersebut, seluruh pemain harus tampil fokus sepanjang pertandingan jika ingin membawa pulang poin dari markas Dewa United.

”Laga lawan Dewa United sangat penting bagi kami. Mereka tim yang bagus dan persiapan tim juga sudah dilakukan dengan baik oleh pelatih. Kami harus fokus penuh selama 90 menit,” ujar Sendri dikutip dari ileague.id.

Kiper asal Pemalang, Jawa Tengah, itu juga berharap Persijap mampu melanjutkan tren positif yang sedang mereka jalani dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, Persijap tercatat belum terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir dengan catatan empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Bahkan dalam tiga laga terakhir, Laskar Kalinyamat selalu berhasil meraih kemenangan. Tren positif tersebut membuat kepercayaan diri para pemain meningkat menjelang lawatan ke kandang Dewa United.

Bagi Sendri pribadi, laga ini juga menjadi kesempatan untuk mempertahankan catatan impresifnya di bawah mistar. Dalam dua pertandingan terakhir, dia sukses mencatat clean sheet dan menjadi salah satu faktor penting di balik performa stabil Persijap.

Sepanjang musim ini, terutama di putaran kedua kompetisi, Sendri hampir selalu menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Dia sudah tampil dalam 16 pertandingan dengan total 1.395 menit bermain dan mengoleksi enam clean sheet.