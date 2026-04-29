Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 April 2026 | 21.19 WIB

Persijap Jepara Bidik Poin di Kandang Dewa United demi Menjauh dari Ancaman Degradasi

Ilustrasi pemain Persijap. (Istimewa)&nbsp;

 

JawaPos.com–Persijap Jepara kembali menghadapi laga penting dalam lanjutan pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. Laskar Kalinyamat dijadwalkan bertandang ke markas Dewa United FC di Banten International Stadium, Serang, Rabu (29/4) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Persijap untuk menjaga jarak dari zona degradasi. Hingga pekan ke-29, tim asal Jepara tersebut masih berada di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 31 poin.

Posisi itu belum sepenuhnya aman. Pasalnya, jarak Persijap dengan tim penghuni batas bawah zona merah masih cukup tipis. Madura United FC di posisi ke-16 mengoleksi 26 poin atau terpaut lima angka saja.

Karena itu, tambahan poin saat menghadapi Dewa United menjadi target yang tidak bisa ditawar bagi skuad asuhan Mario Lemos. Apalagi Persijap tengah berada dalam tren performa yang cukup menjanjikan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam tiga laga terakhir, Persijap sukses meraih kemenangan beruntun. Bahkan jika ditarik lebih jauh, mereka belum menelan kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir dengan catatan empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Pelatih Persijap Mario Lemos dikutip dari ileague.id mengatakan, timnya langsung melakukan persiapan setelah pertandingan sebelumnya melawan PSBS Biak. Jadwal kompetisi yang padat membuat tim pelatih harus fokus menjaga kondisi fisik pemain agar tetap prima.

Menurut dia, setiap lawan memiliki karakter permainan berbeda sehingga pendekatan yang dilakukan juga harus menyesuaikan kebutuhan pertandingan. Mario Lemos juga menilai laga melawan Dewa United menjadi momentum bagus untuk membalas kekalahan pada putaran pertama lalu.

Saat itu Persijap harus menyerah dengan skor 0-3 ketika bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Dia mengakui performa timnya pada putaran pertama belum stabil. Namun memasuki putaran kedua, Persijap dinilai mengalami perkembangan cukup signifikan, terutama dalam menjaga konsistensi permainan.

Meski demikian, Mario tetap memberikan respek tinggi kepada Dewa United yang saat ini berada di posisi kedelapan klasemen dengan raihan 44 poin. Dia menilai lawannya memiliki kualitas yang baik dan mampu memberikan tekanan sepanjang pertandingan.

