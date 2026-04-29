Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 April 2026 | 13.38 WIB

Prediksi Dewa United vs Persijap: Duel Dua Tim On Fire di Pekan ke 30 Super League

Bintang Dewa United Ricky Kambuaya saat menghadapi Madura United di Bangkalan. (Dewa United)

JawaPos.com - Dewa United akan menghadapi tantangan serius saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 di Banten International Stadium, Rabu (29/4/2026) malam WIB. 

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sedang berada dalam performa yang cukup stabil dalam beberapa laga terakhir.

Tuan rumah datang dengan modal positif setelah tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Dalam periode tersebut, Dewa United sukses mengamankan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. 

Konsistensi itu membuat mereka masih bersaing di papan tengah atas klasemen dengan koleksi 44 poin.

Di sisi lain, Persijap juga menunjukkan perkembangan yang cukup mencolok. Tim asal Jepara itu belum tersentuh kekalahan dalam delapan laga terakhir. 

Empat kemenangan dan empat hasil imbang menjadi bukti bahwa Persijap sedang berada dalam momentum terbaik mereka musim ini.

Performa apik tersebut membuat Persijap perlahan menjauh dari ancaman zona degradasi. Kepercayaan diri tim juga meningkat setelah mampu menumbangkan beberapa lawan kuat dalam beberapa pekan terakhir.

Meski bermain di kandang sendiri, Dewa United dipastikan tidak akan menjalani laga dengan mudah. Mereka harus kehilangan Damion Lowe yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Absennya pemain bertahan itu bisa menjadi celah yang berpotensi dimanfaatkan Persijap.

Namun, Dewa United mendapat kabar baik dengan kembalinya Alex Martins ke lini depan. Kehadiran striker andalan itu diyakini akan menambah daya gedor tim bersama Alexis Messidoro dan Noah Sadaoui.

Artikel Terkait
Dewa United Tak Mau Terpeleset, Messidoro Soroti Kekuatan Baru Persijap Jepara - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Tak Mau Terpeleset, Messidoro Soroti Kekuatan Baru Persijap Jepara

Rabu, 29 April 2026 | 13.59 WIB

Dewa United Waspadai Permainan Persijap Jepara, Jan Olde Bidik Targetkan Finis Empat Besar Klasemen Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Waspadai Permainan Persijap Jepara, Jan Olde Bidik Targetkan Finis Empat Besar Klasemen Super League

Rabu, 29 April 2026 | 13.22 WIB

Rahasia Yoo Jae-hoon Bikin Persijap Jepara Tampil Solid, Catat Lima Clean Sheet dari Tujuh Laga - Image
Sepak Bola Indonesia

Rahasia Yoo Jae-hoon Bikin Persijap Jepara Tampil Solid, Catat Lima Clean Sheet dari Tujuh Laga

Selasa, 28 April 2026 | 22.18 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

