Prediksi Dewa United vs Persijap: Duel Dua Tim On Fire di Pekan ke 30 Super League

Bintang Dewa United Ricky Kambuaya saat menghadapi Madura United di Bangkalan. (Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United akan menghadapi tantangan serius saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 di Banten International Stadium, Rabu (29/4/2026) malam WIB.
Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sedang berada dalam performa yang cukup stabil dalam beberapa laga terakhir.
Tuan rumah datang dengan modal positif setelah tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Dalam periode tersebut, Dewa United sukses mengamankan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.
Konsistensi itu membuat mereka masih bersaing di papan tengah atas klasemen dengan koleksi 44 poin.
Di sisi lain, Persijap juga menunjukkan perkembangan yang cukup mencolok. Tim asal Jepara itu belum tersentuh kekalahan dalam delapan laga terakhir.
Empat kemenangan dan empat hasil imbang menjadi bukti bahwa Persijap sedang berada dalam momentum terbaik mereka musim ini.
Performa apik tersebut membuat Persijap perlahan menjauh dari ancaman zona degradasi. Kepercayaan diri tim juga meningkat setelah mampu menumbangkan beberapa lawan kuat dalam beberapa pekan terakhir.
Meski bermain di kandang sendiri, Dewa United dipastikan tidak akan menjalani laga dengan mudah. Mereka harus kehilangan Damion Lowe yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Absennya pemain bertahan itu bisa menjadi celah yang berpotensi dimanfaatkan Persijap.
Namun, Dewa United mendapat kabar baik dengan kembalinya Alex Martins ke lini depan. Kehadiran striker andalan itu diyakini akan menambah daya gedor tim bersama Alexis Messidoro dan Noah Sadaoui.
