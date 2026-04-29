Dewa United Tak Mau Terpeleset, Messidoro Soroti Kekuatan Baru Persijap Jepara

JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali menghadapi ujian penting pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Internasional Banten, Serang, Rabu (29/4/2026) sore.

Bermain di depan pendukung sendiri, Banten Warriors bertekad menjaga tren positif demi mempertahankan peluang finis di papan atas klasemen.

Meski harus menjalani jadwal kompetisi yang padat, skuad Dewa United tetap menunjukkan optimisme tinggi jelang pertandingan.

Gelandang andalan mereka, Alexis Messidoro, menilai kondisi tim masih cukup siap untuk menghadapi tekanan pertandingan yang datang dalam waktu berdekatan.

Pemain asal Argentina itu mengatakan bahwa kualitas pemain dan konsistensi latihan menjadi modal penting bagi Dewa United sepanjang musim ini. Menurutnya, seluruh pemain tetap menjaga fokus meski waktu persiapan terbilang singkat.

“Seperti yang sudah disampaikan pelatih, kami memang memiliki waktu persiapan yang singkat karena jadwal pertandingan sangat padat. Tapi saya pikir kami punya grup pemain yang luar biasa dan terus berlatih dengan baik sepanjang musim,” ujar Messidoro di Dewa United Arena, Tangerang, Selasa (28/4/2026) dikutip dari dewaunitedfc.com.

Messidoro juga menegaskan bahwa Dewa United tidak akan mengubah karakter permainan mereka.

Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu disebut tetap akan tampil menyerang dan mencoba mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal.