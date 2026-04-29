Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 April 2026 | 13.59 WIB

Dewa United Tak Mau Terpeleset, Messidoro Soroti Kekuatan Baru Persijap Jepara

Alexis Messidoro siap bawa Dewa United menang di kandang Persebaya Surabaya. (Dewa United) - Image

Alexis Messidoro siap bawa Dewa United menang di kandang Persebaya Surabaya. (Dewa United)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali menghadapi ujian penting pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Internasional Banten, Serang, Rabu (29/4/2026) sore.

Bermain di depan pendukung sendiri, Banten Warriors bertekad menjaga tren positif demi mempertahankan peluang finis di papan atas klasemen.

Meski harus menjalani jadwal kompetisi yang padat, skuad Dewa United tetap menunjukkan optimisme tinggi jelang pertandingan.

Gelandang andalan mereka, Alexis Messidoro, menilai kondisi tim masih cukup siap untuk menghadapi tekanan pertandingan yang datang dalam waktu berdekatan.

Pemain asal Argentina itu mengatakan bahwa kualitas pemain dan konsistensi latihan menjadi modal penting bagi Dewa United sepanjang musim ini. Menurutnya, seluruh pemain tetap menjaga fokus meski waktu persiapan terbilang singkat.

“Seperti yang sudah disampaikan pelatih, kami memang memiliki waktu persiapan yang singkat karena jadwal pertandingan sangat padat. Tapi saya pikir kami punya grup pemain yang luar biasa dan terus berlatih dengan baik sepanjang musim,” ujar Messidoro di Dewa United Arena, Tangerang, Selasa (28/4/2026) dikutip dari dewaunitedfc.com.

Messidoro juga menegaskan bahwa Dewa United tidak akan mengubah karakter permainan mereka.

Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu disebut tetap akan tampil menyerang dan mencoba mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal.

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian penting dari identitas permainan Dewa United selama musim ini. Ia berharap strategi itu bisa membawa tim meraih hasil maksimal di kandang sendiri.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Dewa United vs Persijap: Duel Dua Tim On Fire di Pekan ke 30 Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Dewa United vs Persijap: Duel Dua Tim On Fire di Pekan ke 30 Super League

Rabu, 29 April 2026 | 13.38 WIB

Dewa United Waspadai Permainan Persijap Jepara, Jan Olde Bidik Targetkan Finis Empat Besar Klasemen Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Waspadai Permainan Persijap Jepara, Jan Olde Bidik Targetkan Finis Empat Besar Klasemen Super League

Rabu, 29 April 2026 | 13.22 WIB

Rahasia Yoo Jae-hoon Bikin Persijap Jepara Tampil Solid, Catat Lima Clean Sheet dari Tujuh Laga - Image
Sepak Bola Indonesia

Rahasia Yoo Jae-hoon Bikin Persijap Jepara Tampil Solid, Catat Lima Clean Sheet dari Tujuh Laga

Selasa, 28 April 2026 | 22.18 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore