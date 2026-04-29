Dewa United Tak Mau Terpeleset, Messidoro Soroti Kekuatan Baru Persijap Jepara

Alexis Messidoro siap bawa Dewa United menang di kandang Persebaya Surabaya. (Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC kembali menghadapi ujian penting pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Internasional Banten, Serang, Rabu (29/4/2026) sore.
Bermain di depan pendukung sendiri, Banten Warriors bertekad menjaga tren positif demi mempertahankan peluang finis di papan atas klasemen.
Meski harus menjalani jadwal kompetisi yang padat, skuad Dewa United tetap menunjukkan optimisme tinggi jelang pertandingan.
Gelandang andalan mereka, Alexis Messidoro, menilai kondisi tim masih cukup siap untuk menghadapi tekanan pertandingan yang datang dalam waktu berdekatan.
Pemain asal Argentina itu mengatakan bahwa kualitas pemain dan konsistensi latihan menjadi modal penting bagi Dewa United sepanjang musim ini. Menurutnya, seluruh pemain tetap menjaga fokus meski waktu persiapan terbilang singkat.
“Seperti yang sudah disampaikan pelatih, kami memang memiliki waktu persiapan yang singkat karena jadwal pertandingan sangat padat. Tapi saya pikir kami punya grup pemain yang luar biasa dan terus berlatih dengan baik sepanjang musim,” ujar Messidoro di Dewa United Arena, Tangerang, Selasa (28/4/2026) dikutip dari dewaunitedfc.com.
Baca Juga:Dewa United Waspadai Permainan Persijap Jepara, Jan Olde Bidik Targetkan Finis Empat Besar Klasemen Super League
Messidoro juga menegaskan bahwa Dewa United tidak akan mengubah karakter permainan mereka.
Tim asuhan Jan Olde Riekerink itu disebut tetap akan tampil menyerang dan mencoba mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian penting dari identitas permainan Dewa United selama musim ini. Ia berharap strategi itu bisa membawa tim meraih hasil maksimal di kandang sendiri.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban