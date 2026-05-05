Tandang Rasa Kandang! Rizky Ridho Cs Jadi Buruan Warga Jepara saat Persija Bertamu ke Markas Persijap

JawaPos.com - Persija Jakarta baru saja menuntaskan laga tandang melawan Persijap Jepara di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - mendapat sambutan hangat dari warga sekitar dalam perjalanan tandang tersebut.

Persija Jakarta memenangi duel tandang melawan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (4/5). Gol-gol kemenangan tim Ibu Kota dicetak lewat aksi Rayhan Hannan (64’) dan Gustavo Almeida (90+9’).

Di balik intensitas pertandingan yang tinggi, terselip momen hangat yang menyelimuti skuad Persija Jakarta. Tim asuhan Mauricio Souza itu seakan melakoni laga tandang rasa kandang, karena mendapat sambutan antusias dari warga Jepara.

Dalam video yang beredar di media sosial, momen tersebut terlihat selepas skuad Persija Jakarta menjalani sesi latihan resmi H-1 pertandingan, tepatnya pada Minggu (3/5) lalu. Masyarakat Jepara berbondong-bondong menanti Rizky Ridho Cs di luar stadion.

Raut wajah warga sekitar yang telah menunggu terlihat begitu gembira ketika melihat para pemain Persija Jakarta meninggalkan stadion. Alih-alih merasa terganggu dengan situasi itu, skuad Macan Kemayoran justru membalasnya dengan hangat.

Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra, Gustavo Almeida, hingga Arlyansyah Abdulmanan meladeni permintaan warga yang sudah antusias menunggu mereka. Mulai dari berswafoto hingga memberikan tanda tangan, semua mereka lakukan dengan antusias.

Tak pelak jika warga Jepara begitu antusias menyambut kehadiran skuad Persija Jakarta. Apalagi, Macan Kemayoran dihuni oleh pemain-pemain asing anyar dan berlabel Timnas Indonesia, sehingga momen tersebut tidak disia-siakan oleh masyarakat sekitar.

Terlebih, Persijap Jepara merupakan tim promosi Super League musim ini. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu naik ke kasta tertinggi setelah penantian kurang lebih 11 tahun lamanya. Karena itu, ketika ada tim-tim anyar yang bertandang ke daerah mereka, warga sekitar pun tak ingin kecolongan momen untuk bertemu pemain-pemain idolanya.