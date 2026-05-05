Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 5 Mei 2026 | 17.02 WIB

Tandang Rasa Kandang! Rizky Ridho Cs Jadi Buruan Warga Jepara saat Persija Bertamu ke Markas Persijap

Pemain Persija Jakarta, Rayhan Hannan. (Instagram/@persija) - Image

Pemain Persija Jakarta, Rayhan Hannan. (Instagram/@persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta baru saja menuntaskan laga tandang melawan Persijap Jepara di pekan ke-31 Super League 2025/2026. Skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - mendapat sambutan hangat dari warga sekitar dalam perjalanan tandang tersebut.

Persija Jakarta memenangi duel tandang melawan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (4/5). Gol-gol kemenangan tim Ibu Kota dicetak lewat aksi Rayhan Hannan (64’) dan Gustavo Almeida (90+9’).

Di balik intensitas pertandingan yang tinggi, terselip momen hangat yang menyelimuti skuad Persija Jakarta. Tim asuhan Mauricio Souza itu seakan melakoni laga tandang rasa kandang, karena mendapat sambutan antusias dari warga Jepara.

Dalam video yang beredar di media sosial, momen tersebut terlihat selepas skuad Persija Jakarta menjalani sesi latihan resmi H-1 pertandingan, tepatnya pada Minggu (3/5) lalu. Masyarakat Jepara berbondong-bondong menanti Rizky Ridho Cs di luar stadion.

Raut wajah warga sekitar yang telah menunggu terlihat begitu gembira ketika melihat para pemain Persija Jakarta meninggalkan stadion. Alih-alih merasa terganggu dengan situasi itu, skuad Macan Kemayoran justru membalasnya dengan hangat.

Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra, Gustavo Almeida, hingga Arlyansyah Abdulmanan meladeni permintaan warga yang sudah antusias menunggu mereka. Mulai dari berswafoto hingga memberikan tanda tangan, semua mereka lakukan dengan antusias.

Tak pelak jika warga Jepara begitu antusias menyambut kehadiran skuad Persija Jakarta. Apalagi, Macan Kemayoran dihuni oleh pemain-pemain asing anyar dan berlabel Timnas Indonesia, sehingga momen tersebut tidak disia-siakan oleh masyarakat sekitar.

Terlebih, Persijap Jepara merupakan tim promosi Super League musim ini. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu naik ke kasta tertinggi setelah penantian kurang lebih 11 tahun lamanya. Karena itu, ketika ada tim-tim anyar yang bertandang ke daerah mereka, warga sekitar pun tak ingin kecolongan momen untuk bertemu pemain-pemain idolanya.

Terlepas dari momen hangat tersebut, kemenangan atas Persijap Jepara membuat asa Persija Jakarta untuk meraih juara masih hidup. Macan Kemayoran saat ini berada di posisi ketiga dengan nilai 65 poin pada tabel klasemen sementara Super League 2025/2026.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Update Klasemen Super League usai Persib Bandung dan Persija Jakarta Kompak Menang: Pangeran Biru Masih Nyaman di Puncak - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Klasemen Super League usai Persib Bandung dan Persija Jakarta Kompak Menang: Pangeran Biru Masih Nyaman di Puncak

Selasa, 5 Mei 2026 | 05.59 WIB

Hasil Super League 2025/2026: Bungkam Persijap Jepara, Persija Jakarta Dekati Borneo FC - Image
Sepak Bola Dunia

Hasil Super League 2025/2026: Bungkam Persijap Jepara, Persija Jakarta Dekati Borneo FC

Selasa, 5 Mei 2026 | 04.23 WIB

Super League 2025/2026: Hujan Peluang! Persija Jakarta Imbang Tanpa Gol Lawan Persijap Jepara di Babak Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

Super League 2025/2026: Hujan Peluang! Persija Jakarta Imbang Tanpa Gol Lawan Persijap Jepara di Babak Pertama

Selasa, 5 Mei 2026 | 03.08 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore