Dipermak Persija Jakarta 0-2, Persijap Alihkan Fokus Lawan Persita

JawaPos.com - Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos menyebut timnya kini fokus ke laga kontra Persita Tangerang, Minggu (10/5) setelah kalah 0-2 dari Persija Jakarta pada lanjutan laga Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5).

"Persija punya materi pemain yang lebih baik, bahkan ada Emaxwell Souza dan Gustavo Almeida di bangku cadangan. Sekarang kami harus terus berjalan dan alihkan fokus untuk melawan Persita," kata Lemos, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa.

Hasil negatif saat bersua Persija menjadi yang kedua beruntun bagi Persijap setelah sebelumnya ditekuk Dewa United Banten FC 0-1.

Di tengah perjuangan menghindari zona degradasi, Persijap yang memiliki 31 poin melorot satu posisi ke peringkat ke-14 karena pesaingnya, PSM Makassar mampu menang 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada hari yang sama.

Perolehan poin itu berjarak enam poin di atas zona degradasi. Dengan tiga laga tersisa yang maksimal mendapatkan sembilan poin, secara matematis, kans Persijap untuk turun kasta masih terbuka.

Pada pekan berikutnya, Persijap melakoni laga tandang melawan tuan rumah Persita Tangerang, Minggu (10/5). Lemos menyebut, menuju pertandingan ini, timnya akan berusaha keras memantapkan persiapan demi meraih poin di kandang Pendeka Cisadane.

“Kita akan memperbaiki beberapa hal termasuk untuk penyelesaian akhir," tutur Lemos.