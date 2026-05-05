Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 6 Mei 2026 | 00.40 WIB

Dipermak Persija Jakarta 0-2, Persijap Alihkan Fokus Lawan Persita

Link live streaming Persijap Jepara vs Persija Jakarta pekan 30 Super League. (instagram.com/@persija) - Image

Link live streaming Persijap Jepara vs Persija Jakarta pekan 30 Super League. (instagram.com/@persija)

JawaPos.com - Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos menyebut timnya kini fokus ke laga kontra Persita Tangerang, Minggu (10/5) setelah kalah 0-2 dari Persija Jakarta pada lanjutan laga Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (4/5).

"Persija punya materi pemain yang lebih baik, bahkan ada Emaxwell Souza dan Gustavo Almeida di bangku cadangan. Sekarang kami harus terus berjalan dan alihkan fokus untuk melawan Persita," kata Lemos, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa.

Hasil negatif saat bersua Persija menjadi yang kedua beruntun bagi Persijap setelah sebelumnya ditekuk Dewa United Banten FC 0-1.

Di tengah perjuangan menghindari zona degradasi, Persijap yang memiliki 31 poin melorot satu posisi ke peringkat ke-14 karena pesaingnya, PSM Makassar mampu menang 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada hari yang sama.

Perolehan poin itu berjarak enam poin di atas zona degradasi. Dengan tiga laga tersisa yang maksimal mendapatkan sembilan poin, secara matematis, kans Persijap untuk turun kasta masih terbuka.

Pada pekan berikutnya, Persijap melakoni laga tandang melawan tuan rumah Persita Tangerang, Minggu (10/5). Lemos menyebut, menuju pertandingan ini, timnya akan berusaha keras memantapkan persiapan demi meraih poin di kandang Pendeka Cisadane.

“Kita akan memperbaiki beberapa hal termasuk untuk penyelesaian akhir," tutur Lemos.

Setelah melawan Persita, dua laga penutup Persijap akan berjalan lebih berat karena mereka akan menghadapi dua tim yang bersaing ketat juara musim ini, yaitu Borneo FC di kandang pada 17 Mei dan laga tandang melawan juara bertahan Persib pada 23 Mei.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Persijap Jepara Optimistis Hentikan Persija di Kandang, Mario Lemos Andalkan Dukungan Suporter - Image
Sepak Bola Indonesia

Persijap Jepara Optimistis Hentikan Persija di Kandang, Mario Lemos Andalkan Dukungan Suporter

Senin, 4 Mei 2026 | 17.17 WIB

Persijap Imbang di Kandang Persik, Mario Lemos: Satu Poin Tetap Berharga - Image
Sepak Bola Indonesia

Persijap Imbang di Kandang Persik, Mario Lemos: Satu Poin Tetap Berharga

Selasa, 7 April 2026 | 23.45 WIB

5 Pertandingan Persijap Jepara pada April 2026, Semua Ibarat Final - Image
Sepak Bola Indonesia

5 Pertandingan Persijap Jepara pada April 2026, Semua Ibarat Final

Jumat, 3 April 2026 | 23.59 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore