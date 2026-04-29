Rahmatsho dan Anton Fase Belum Pulih, PSIM Jogja Fokuskan Program Pemulihan Cedera Pemain

JawaPos.com–PSIM Jogja masih belum bisa diperkuat dua pemainnya, Rahmatsho Rahmatzoda dan Anton Fase, dalam waktu dekat. Tim medis Laskar Mataram memastikan keduanya masih menjalani proses pemulihan cedera dan belum siap kembali merumput saat menghadapi Persita pada laga berikutnya.

Dokter tim PSIM Jogja Hansel menjelaskan, kondisi Rahmatsho terus menunjukkan perkembangan positif. Namun, pemain asal Tajikistan tersebut dipastikan belum dapat tampil dalam pertandingan selanjutnya.

”Untuk pertandingan berikutnya melawan Persita, dia belum bisa bermain. Saat ini kami juga masih belum bisa memastikan berapa lama masa pemulihannya,” ujar Hansel dikutip dari psimjogja.id.

Meski masih menepi, perkembangan pemulihan Rahmatsho dinilai cukup baik. Setelah menjalani masa istirahat, dia sudah mulai kembali menjalani aktivitas ringan di area lapangan sejak pekan ini.

Menurut Hansel, tim medis bersama pelatih fisik telah menyiapkan program khusus agar kondisi fisik Rahmatsho tetap terjaga selama masa pemulihan. Program tersebut dilakukan secara terpisah dari latihan utama tim.

”Dia menjalani latihan individu di pinggir lapangan. Selain itu ada program gym untuk menjaga massa otot agar tetap stabil selama proses pemulihan,” jelas Hansel.

Baca Juga:Bek Tengah John Stones Tinggalkan Manchester City Akhir Musim Ini

Tim medis juga berencana melakukan evaluasi lanjutan pada pekan depan untuk melihat perkembangan kondisi cedera yang dialami Rahmatsho. Pemeriksaan itu akan menjadi penentu langkah berikutnya dalam proses rehabilitasi sang pemain.

”Nanti kami lihat lagi progres pemulihannya dan apakah fungsi tulang yang cedera sudah kembali mendekati kondisi normal,” kata Hansel.