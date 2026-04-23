Persija Jakarta Gagal Menang Lawan PSIM Jogjakarta, Mauricio Souza Sebut Banyak Peluang Terbuang

JawaPos.com–Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza bereaksi usai timnya gagal menang melawan PSIM Jogjakarta di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Dia menyoroti banyaknya peluang yang terbuang oleh Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta harus puas berbagi poin dengan PSIM Jogjakarta setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4) sore WIB. Dalam laga super league tersebut, Macan Kemayoran tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Ezequiel Vidal di menit keempat.

Lalu di menit ke-20, Persija Jakarta mampu menyamakan kedudukan melalui penalti Allano Lima. Skuad Macan Kemayoran pun sebenarnya punya peluang besar untuk membalikkan keadaan, karena mendapat hadiah penalti kedua di menit ke-41.

Sayangnya, peluang emas tersebut gagal dimanfaatkan Maxwell Souza yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pemain asal Brasil itu berhasil dimentahkan kiper PSIM Cahya Supriadi

Seusai pertandingan, Souza menyayangkan hasil imbang tersebut. Juru taktik asal Brasil itu menyebut kalau Persija Jakarta menciptakan banyak peluang. Hanya saja, dewi fortuna belum berpihak pada mereka karena peluang-peluang yang tercipta tidak berujung gol.

”Saya lihat pertandingan tadi lawan hanya punya tiga peluang ke gawang kita dan mereka bisa cetak satu gol. Sementara kita punya 25 kesempatan untuk mencetak gol lalu kita ada satu penalti yang gagal,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga, Rabu (22/4).

”Saya selalu bicara bahwa kalau kalah ada kekalahan semua dan kalau menang adalah kemenangan semua,” sambung dia.

Eks pelatih Madura United itu juga mengungkapkan Persija Jakarta tampil sangat dominan dalam laga tersebut. Souza merasa kalau skuad Macan Kemayoran layak mendapat kemenangan.