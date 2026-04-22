Franco Ramos Ungkap Pentingnya Satu Poin Bagi PSIM Yogyakarta di Laga Imbang Lawan Persija Jakarta

JawaPos.com - Franco Ramos ungkap pentingnya satu poin untuk PSIM Yogyakarta setelah hasil imbang melawan Persija Jakarta di Super League pekan ke-29. Laga yang berakhir dengan skor imbang 1-1 tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Rabu (22/4).

Kapten PSIM Yogyakarta tersebut memuji kerja keras rekan setimnya yang mampu menahan setiap serangan berbahaya dari Persija. Menurut Franco Ramos, laga berjalan sangat sulit karena Persija dihuni para pemain berkualitas.

"Saya rasa kami telah menunjukkan kerja keras luar biasa sebagai sebuah tim. Kami datang ke sini untuk menang. Pertandingan ini sangat sulit karena mereka memiliki pemain-pemain berkualitas,” kata Franco Ramos setelah pertandingan yang dikutip dari laman resmi PSIM Yogyakarta, Rabu (22/4).

Meski meraih hasil imbang, Ramos tetap senang dengan hasil tersebut karena PSIM bisa memutus rentetan tiga kekalahan beruntun. Selain itu, bek asal Argentina tersebut memuji pertahanan dari rekan setimnya.

"Saya pikir kami bertahan dengan baik seperti dikatakan pelatih, dan kami berhasil meraih satu poin. Sangat penting bagi kami untuk memutus rentetan kekalahan ini,” ujar Franco Ramos.

Permainan bertahan PSIM Yogyakarta bisa terlihat di statistik pertandingan. Melansir kanal Instagram @liga1match, Laskar Mataram melakukan 18 tekel dibandingkan 10 tekel milik Persija.

Selain itu, para pemain PSIM sangat lugas dan agresif dalam merebut bola dari pemain Persija. Tim asuhan Jean-Paul van Gastel tersebut mencatatkan 21 sapuan dan Persija hanya delapan.