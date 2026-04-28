Arema FC Dibantai 4-0, Rating Hansamu Yama Terendah! Bonek Ucapkan Terima Kasih usai Persebaya Surabaya Pesta Gol

Hansamu Yama saat masih membela Persebaya Surabaya dan kini membela Arema FC. (Instagram @hannsamuyama)
JawaPos.com–Derbi Jawa Timur antara Arema FC vs Persebaya Surabaya berubah jadi panggung sorotan untuk Hansamu Yama Pranata. Bek yang pernah membela Persebaya Surabaya itu justru jadi bahan pembicaraan usai timnya dihajar telak 0-4 pada laga lanjutan super league.
Alih-alih mendapat pembelaan, Hansamu Yama malah diserbu ucapan terima kasih dari Bonek. Performa yang dinilai di bawah standar membuatnya dianggap mempermudah Persebaya Surabaya berpesta gol ke gawang Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.
Sejak awal laga, Arema FC sebenarnya tampil cukup agresif. Sejumlah peluang sempat diciptakan lewat Gustavo Franca Amadio dan Dalberto Luan Belo, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap 0-0 di babak pertama.
Persebaya Surabaya juga bukan tanpa peluang. Namun hingga turun minum, kedua tim gagal memecah kebuntuan meski permainan berlangsung terbuka dan penuh intensitas.
Memasuki babak kedua, pertandingan berubah drastis. Persebaya Surabaya langsung tancap gas dan membuka keunggulan pada menit ke-49 melalui gol Francisco Israel Rivera Davalos setelah memanfaatkan assist Mihailo Perovic.
Gol tersebut jadi titik balik permainan. Arema FC mulai kehilangan kontrol, sementara Persebaya Surabaya semakin percaya diri menekan pertahanan lawan.
Situasi makin sulit bagi Arema FC ketika lini belakang mereka terlihat rapuh. Hansamu Yama yang berdiri di jantung pertahanan kerap terlambat mengantisipasi serangan cepat Green Force.
Gol kedua Persebaya Surabaya lahir pada menit ke-75 lewat Jefferson Junio Antonio da Silva. Serangan yang rapi membuat lini belakang Arema FC kembali gagal menghalau bola dengan baik.
Tak berhenti di situ, Francisco Rivera kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81. Kombinasi serangan cepat dan koordinasi lini belakang Arema FC yang buruk membuat Persebaya Surabaya semakin menjauh.
