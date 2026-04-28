Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 29 April 2026 | 01.54 WIB

Arema FC Dibantai 4-0, Rating Hansamu Yama Terendah! Bonek Ucapkan Terima Kasih usai Persebaya Surabaya Pesta Gol

Hansamu Yama saat masih membela Persebaya Surabaya dan kini membela Arema FC. (Instagram @hannsamuyama)

JawaPos.com–Derbi Jawa Timur antara Arema FC vs Persebaya Surabaya berubah jadi panggung sorotan untuk Hansamu Yama Pranata. Bek yang pernah membela Persebaya Surabaya itu justru jadi bahan pembicaraan usai timnya dihajar telak 0-4 pada laga lanjutan super league.

Alih-alih mendapat pembelaan, Hansamu Yama malah diserbu ucapan terima kasih dari Bonek. Performa yang dinilai di bawah standar membuatnya dianggap mempermudah Persebaya Surabaya berpesta gol ke gawang Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Sejak awal laga, Arema FC sebenarnya tampil cukup agresif. Sejumlah peluang sempat diciptakan lewat Gustavo Franca Amadio dan Dalberto Luan Belo, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap 0-0 di babak pertama.

Persebaya Surabaya juga bukan tanpa peluang. Namun hingga turun minum, kedua tim gagal memecah kebuntuan meski permainan berlangsung terbuka dan penuh intensitas.

Memasuki babak kedua, pertandingan berubah drastis. Persebaya Surabaya langsung tancap gas dan membuka keunggulan pada menit ke-49 melalui gol Francisco Israel Rivera Davalos setelah memanfaatkan assist Mihailo Perovic.

Gol tersebut jadi titik balik permainan. Arema FC mulai kehilangan kontrol, sementara Persebaya Surabaya semakin percaya diri menekan pertahanan lawan.

Situasi makin sulit bagi Arema FC ketika lini belakang mereka terlihat rapuh. Hansamu Yama yang berdiri di jantung pertahanan kerap terlambat mengantisipasi serangan cepat Green Force.

Gol kedua Persebaya Surabaya lahir pada menit ke-75 lewat Jefferson Junio Antonio da Silva. Serangan yang rapi membuat lini belakang Arema FC kembali gagal menghalau bola dengan baik.

Tak berhenti di situ, Francisco Rivera kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81. Kombinasi serangan cepat dan koordinasi lini belakang Arema FC yang buruk membuat Persebaya Surabaya semakin menjauh.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Hasil Arema FC vs Persebaya Surabaya! Derbi Jawa Timur Berakhir 0-0 di Babak Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Arema FC vs Persebaya Surabaya! Derbi Jawa Timur Berakhir 0-0 di Babak Pertama

Selasa, 28 April 2026 | 23.34 WIB

Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Persebaya Surabaya! Ujian Fisik dan Mental Green Force di Tengah Jadwal Melelahkan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Persebaya Surabaya! Ujian Fisik dan Mental Green Force di Tengah Jadwal Melelahkan

Selasa, 28 April 2026 | 22.10 WIB

Bruno Moreira Dicadangkan! Keputusan Mengejutkan Tavares di Derbi Jawa Timur Saat Persebaya Surabaya Hadapi Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Bruno Moreira Dicadangkan! Keputusan Mengejutkan Tavares di Derbi Jawa Timur Saat Persebaya Surabaya Hadapi Arema FC

Selasa, 28 April 2026 | 22.06 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

