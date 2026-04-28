Persebaya Surabaya Tembus Peringkat 4 Besar! Update Klasemen Super League 2025/2026

JawaPos.com–Persebaya Surabaya sukses menembus peringkat empat besar klasemen Super League 2025/2026 usai meraih kemenangan meyakinkan atas Arema FC pada pekan ke-30. Tambahan tiga poin ini menjadi momentum penting bagi Green Force dalam perburuan posisi elite di akhir musim.

Usai kemenangan atas Arema FC, tim asal Kota Pahlawan kini mengoleksi 48 poin dari 30 pertandingan dan menyalip ketat pesaing di papan tengah klasemen super league. Persebaya unggul tipis atas Bhayangkara FC yang menguntit di posisi kelima dengan 47 poin.

Di atas Persebaya Surabaya, persaingan super league juga masih sengit dengan Persija Jakarta di posisi ketiga mengoleksi 62 poin. Sementara dua tim teratas, Persib Bandung dan Borneo Samarinda, sama-sama mengemas 66 poin.

Lonjakan posisi ini tak lepas dari kemenangan telak 4-0 atas Arema FC dalam Derbi Jawa Timur. Laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (28/4), menjadi panggung dominasi Green Force.

Meski skor akhir terlihat mencolok, jalannya pertandingan tidak langsung berat sebelah sejak awal. Babak pertama justru berlangsung ketat dengan kedua tim saling menekan namun minim efektivitas.

Arema FC lebih dulu mengancam melalui Gustavo Franca Amadio sejak menit awal. Namun, peluang tersebut masih belum mampu menembus pertahanan solid Persebaya Surabaya.

Singo Edan terus mencoba membangun serangan melalui Dalberto Luan Belo dan Arkhan Fikri. Beberapa peluang tercipta, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap imbang.

Persebaya Surabaya baru memberikan respons di menit ke-35 lewat Paulo Gali Freitas. Sayangnya, peluang tersebut juga belum menemui sasaran sehingga kedudukan tetap 0-0.