Prediksi Skor Arema FC vs Persebaya Surabaya! Bernardo Tavares Punya Segalanya untuk Kalahkan Marcos Santos

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menghadapi tantangan yang tidak ringan pada pekan ke-30 Super League 2025/2026 saat bersua Arema FC. Laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026) pukul 15.30 WIB ini diprediksi berlangsung panas sejak menit awal.

Duel klasik Derbi Jatim selalu menyimpan cerita berbeda di setiap pertemuan. Meski dimainkan di tempat netral tanpa penonton, tensi pertandingan diyakini tetap tinggi karena rivalitas panjang kedua tim.

Persebaya Surabaya datang dengan kondisi kurang ideal setelah perjalanan panjang yang menguras energi. Mereka harus menempuh rute Maluku–Makassar–Surabaya sebelum akhirnya tiba di Bali untuk menghadapi laga penting ini.

Situasi tersebut membuat pelatih Bernardo Tavares memprioritaskan pemulihan fisik pemain dibandingkan aspek taktik. Kondisi kebugaran menjadi faktor krusial mengingat intensitas pertandingan melawan Arema FC selalu tinggi.

"Yah, saya rasa semua orang ingin memainkan pertandingan ini, karena ini pertandingan penting bagi kami. Kami tahu persaingan antar klub, kami tahu sejarah antar klub,” ujar Bernardo Tavares.

“Kemarin saat latihan, beberapa pendukung Bonek-Bonita datang untuk mendukung tim. Jadi saya harap besok tim kami dapat menunjukkan di lapangan bahwa kami lebih ingin menang daripada tim lawan.”

Pelatih asal Portugal itu juga menyoroti kondisi skuadnya yang belum sepenuhnya bugar. Ia mengakui ada sejumlah pemain yang masih dibekap cedera dan belum mencapai kondisi terbaik.

“Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, sayangnya kami memiliki beberapa pemain yang tidak dalam kondisi 100 persen.” Pernyataan itu menunjukkan betapa beratnya situasi yang dihadapi Persebaya Surabaya.