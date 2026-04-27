Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 April 2026 | 02.30 WIB

Hadapi Kendal Tornado FC, Bima Sakti Ingin Persela Tutup Musim dengan Kemenangan

Pelatih Persela Bima Sakti. (Istimewa)

JawaPos.com–Performa positif terus dijaga Persela Lamongan di penghujung kompetisi Grup Timur Pegadaian Championship musim ini. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu belum tersentuh kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk setelah bermain imbang melawan PS Barito Putera pada 25 April.

Hasil tersebut membuat Persela tetap bertahan di peringkat kelima klasemen sementara. Meski posisi mereka sudah tidak berubah hingga akhir musim, Persela tetap menatap serius laga terakhir kontra Kendal Tornado FC yang akan digelar di Stadion Sriwedari, Solo, pada 3 Mei.

Pelatih Persela Bima Sakti menegaskan, timnya tetap memiliki ambisi besar untuk menutup musim dengan hasil maksimal. Kemenangan tetap penting untuk menjaga konsistensi performa sekaligus menjadi penutup manis perjalanan tim musim ini.

”Kami punya ambisi untuk menutup kompetisi ini dengan kemenangan,” ujar Bima Sakti dikutip dari ileague.id.

Dia menambahkan, meski hasil pertandingan nanti tidak akan memengaruhi posisi Persela di klasemen akhir Pegadaian Championship, para pemain tetap diminta tampil maksimal sepanjang pertandingan.

”Meskipun hasilnya tidak memengaruhi posisi kami di klasemen, pemain harus tetap tampil seratus persen,” tambah Bima Sakti.

Menghadapi laga terakhir musim ini, Persela dipastikan melakukan beberapa perubahan dalam komposisi pemain. Sejumlah pemain inti harus absen akibat akumulasi kartu yang didapat saat menghadapi Barito Putera.

Situasi tersebut membuat tim pelatih harus memutar otak untuk menyiapkan pengganti yang sepadan. Bima Sakti memastikan dirinya sudah menyiapkan sejumlah opsi pemain yang siap mendapat kesempatan tampil.

Pelatih yang pernah memperkuat Timnas Indonesia itu juga membuka peluang untuk mencoba beberapa pemain baru. Dia berharap para pemain yang mendapat kesempatan bisa menunjukkan kualitas dan memberikan kontribusi positif bagi tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Demi PSIS Bertahan di Liga 2, Panser Biru Adakan Doa Bersama Jelang Derby Melawan Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Demi PSIS Bertahan di Liga 2, Panser Biru Adakan Doa Bersama Jelang Derby Melawan Kendal Tornado FC

Sabtu, 25 April 2026 | 12.39 WIB

PSIS vs Kendal Tornado FC: Junianto Berharap Derby Jateng Sajikan Laga Seru dan Menghibur - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS vs Kendal Tornado FC: Junianto Berharap Derby Jateng Sajikan Laga Seru dan Menghibur

Sabtu, 25 April 2026 | 07.06 WIB

Hadapi PSIS Semarang, Kendal Tornado FC Datang dengan Modal Dua Kemenangan Beruntun - Image
Sepak Bola Indonesia

Hadapi PSIS Semarang, Kendal Tornado FC Datang dengan Modal Dua Kemenangan Beruntun

Jumat, 24 April 2026 | 23.57 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

