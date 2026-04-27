Hadapi Kendal Tornado FC, Bima Sakti Ingin Persela Tutup Musim dengan Kemenangan

JawaPos.com–Performa positif terus dijaga Persela Lamongan di penghujung kompetisi Grup Timur Pegadaian Championship musim ini. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu belum tersentuh kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk setelah bermain imbang melawan PS Barito Putera pada 25 April.

Hasil tersebut membuat Persela tetap bertahan di peringkat kelima klasemen sementara. Meski posisi mereka sudah tidak berubah hingga akhir musim, Persela tetap menatap serius laga terakhir kontra Kendal Tornado FC yang akan digelar di Stadion Sriwedari, Solo, pada 3 Mei.

Pelatih Persela Bima Sakti menegaskan, timnya tetap memiliki ambisi besar untuk menutup musim dengan hasil maksimal. Kemenangan tetap penting untuk menjaga konsistensi performa sekaligus menjadi penutup manis perjalanan tim musim ini.

”Kami punya ambisi untuk menutup kompetisi ini dengan kemenangan,” ujar Bima Sakti dikutip dari ileague.id.

Dia menambahkan, meski hasil pertandingan nanti tidak akan memengaruhi posisi Persela di klasemen akhir Pegadaian Championship, para pemain tetap diminta tampil maksimal sepanjang pertandingan.

”Meskipun hasilnya tidak memengaruhi posisi kami di klasemen, pemain harus tetap tampil seratus persen,” tambah Bima Sakti.

Menghadapi laga terakhir musim ini, Persela dipastikan melakukan beberapa perubahan dalam komposisi pemain. Sejumlah pemain inti harus absen akibat akumulasi kartu yang didapat saat menghadapi Barito Putera.

Situasi tersebut membuat tim pelatih harus memutar otak untuk menyiapkan pengganti yang sepadan. Bima Sakti memastikan dirinya sudah menyiapkan sejumlah opsi pemain yang siap mendapat kesempatan tampil.