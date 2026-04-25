Demi PSIS Bertahan di Liga 2, Panser Biru Adakan Doa Bersama Jelang Derby Melawan Kendal Tornado FC

Doa Bersama yang digelar Panser Biru. (Istimewa)
JawaPos.com–Jelang pertandingan derby menghadapi Kendal Tornado FC, kelompok suporter PSIS Semarang Panser Biru menggelar doa bersama di halaman tribun barat Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jumat (24/4) malam.
Kegiatan yang bertema Panser Biru untuk PSIS Semarang, ini dimulai pukul 18.30 WIB, berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai elemen pendukung PSIS. Acara tersebut dihadiri koordinator wilayah (korwil) dan komunitas Panser Biru, Semarang Fans, hingga jajaran manajemen PSIS Semarang.
CEO PSIS Datu Nova bersama suaminya Fariz Julinar juga tampak hadir mengikuti rangkaian kegiatan bersama para suporter. Doa bersama ini menjadi bentuk dukungan moral suporter kepada PSIS Semarang yang tengah berjuang di sisa kompetisi musim ini.
Selain menghadapi laga penting melawan Kendal Tornado FC, PSIS juga sedang berupaya mempertahankan posisi agar tetap bertahan di Liga 2 musim depan. Rangkaian acara diisi dengan doa dan mujahadah yang dipanjatkan bersama demi kelancaran tim dalam menghadapi dua pertandingan tersisa musim ini. Suasana penuh kebersamaan terlihat sepanjang acara berlangsung.
Melalui akun Instagram @panserbiru2001, Panser Biru menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar soal pertandingan sepak bola semata.
”Bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang ikhtiar, kebersamaan dan harapan terbaik untuk tim kebanggaan kita,” tulis akun tersebut.
Panser Biru juga menegaskan harapan besar mereka agar PSIS mampu melewati masa sulit dan tetap bertahan di Liga 2.
”Doa bersama untuk diberikannya kelancaran di sisa pertandingan PSIS musim ini. Doa kita masih sama, PSIS mampu bertahan di Liga 2 musim ini,” lanjut unggahan tersebut.
Dukungan juga datang dari Ketua Harian Panser Biru Galih Eko Putranto. Melalui akun Instagram @ndoggalih_, dia berkomentar di akun instagram Panser Biru.
