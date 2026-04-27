Ini Laga Spesial! Francisco Rivera Sentil Harga Diri, Bonek Kobarkan Api Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Arema FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya bersiap menghadapi laga panas kontra Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026). Duel sarat gengsi ini dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tanpa kehadiran penonton.

Situasi tersebut membuat atmosfer pertandingan terasa berbeda, namun tensi diyakini tetap membara di atas lapangan. Rivalitas panjang antara kedua tim menjadikan laga ini lebih dari sekadar pertandingan biasa.

Laga kandang Arema FC harus dipindahkan ke Bali karena tidak mendapatkan izin keamanan dari pihak kepolisian. Kondisi ini membuat duel berlangsung di tempat netral, tetapi tetap menyimpan panasnya rivalitas klasik Jawa Timur.

Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan penting atas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate.

Penampilan impresif Francisco Rivera dan rekan-rekannya menjadi modal berharga menghadapi tekanan laga besar ini.

Di sisi lain, Arema FC juga tidak bisa dipandang sebelah mata setelah mampu menahan imbang Persib Bandung di kandang lawan. Hasil tersebut menunjukkan konsistensi Singo Edan yang siap memberikan perlawanan sengit.

Menjelang pertandingan, dukungan moral dari Bonek mengalir deras untuk membakar semangat para pemain.

Salah satu suara paling lantang datang dari Capo Ipul yang menyampaikan pesan penuh emosi di Stadion Gelora Bung Tomo.

"Pertandingan tanggal 28 adalah bukan derbi, tapi party," ujar salah satu Bonek yang biasa dipanggil Capo Ipul di Stadion Gelora Bung Tomo yang diunggah oleh media fanbase @persebayafans.27.