Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 28 April 2026 | 00.14 WIB

Ini Laga Spesial! Francisco Rivera Sentil Harga Diri, Bonek Kobarkan Api Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Arema FC

Pemain Persebaya Surabaya Francisco Rivera mendapat suntikan semangat dari Bonek jelang laga panas kontra Arema FC di Bali. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya bersiap menghadapi laga panas kontra Arema FC pada pekan ke-30 Super League musim 2025/2026, Selasa (28/4/2026). Duel sarat gengsi ini dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tanpa kehadiran penonton.

Situasi tersebut membuat atmosfer pertandingan terasa berbeda, namun tensi diyakini tetap membara di atas lapangan. Rivalitas panjang antara kedua tim menjadikan laga ini lebih dari sekadar pertandingan biasa.

Laga kandang Arema FC harus dipindahkan ke Bali karena tidak mendapatkan izin keamanan dari pihak kepolisian. Kondisi ini membuat duel berlangsung di tempat netral, tetapi tetap menyimpan panasnya rivalitas klasik Jawa Timur.

Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan penting atas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate.

Penampilan impresif Francisco Rivera dan rekan-rekannya menjadi modal berharga menghadapi tekanan laga besar ini.

Di sisi lain, Arema FC juga tidak bisa dipandang sebelah mata setelah mampu menahan imbang Persib Bandung di kandang lawan. Hasil tersebut menunjukkan konsistensi Singo Edan yang siap memberikan perlawanan sengit.

Menjelang pertandingan, dukungan moral dari Bonek mengalir deras untuk membakar semangat para pemain.

Salah satu suara paling lantang datang dari Capo Ipul yang menyampaikan pesan penuh emosi di Stadion Gelora Bung Tomo.

"Pertandingan tanggal 28 adalah bukan derbi, tapi party," ujar salah satu Bonek yang biasa dipanggil Capo Ipul di Stadion Gelora Bung Tomo yang diunggah oleh media fanbase @persebayafans.27.

Ucapan tersebut menjadi simbol laga ini adalah momentum pembuktian harga diri.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Jelang Derbi Jatim Persebaya Surabaya vs Arema FC, Bruno Paraiba Kirim Pesan Spesial untuk Bonek  - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Derbi Jatim Persebaya Surabaya vs Arema FC, Bruno Paraiba Kirim Pesan Spesial untuk Bonek 

Senin, 27 April 2026 | 23.55 WIB

Kalian Dengar Komitmen Kami! Pesan Bernardo Tavares ke Bonek Jelang Derbi Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalian Dengar Komitmen Kami! Pesan Bernardo Tavares ke Bonek Jelang Derbi Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya

Senin, 27 April 2026 | 23.49 WIB

Jadwal Arema FC vs Persebaya Surabaya! Derbi Jawa Timur Panaskan Pekan 30 Super League 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Arema FC vs Persebaya Surabaya! Derbi Jawa Timur Panaskan Pekan 30 Super League 2025/2026

Senin, 27 April 2026 | 23.28 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

