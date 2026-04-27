Ini Bukan Derbi, Tapi Party! Pesan Haru Bonek Bakar Semangat Persebaya Surabaya Jelang Lawan Arema FC

Atmosfer Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo saat menggetarkan laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung. (Persebaya)
JawaPos.com — Dukungan penuh Bonek kembali menggema jelang laga panas Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC di Derbi Jawa Timur. Meski tanpa kehadiran suporter di stadion, pesan penuh emosi itu justru terasa lebih dalam dan menyentuh.
Atmosfer menjelang pertandingan pekan ke-30 Super League musim 2025/2026 memang berbeda dari biasanya.
Laga yang digelar Selasa (28/4/2026) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tetap panas meski tribun kosong.
Bagi Bonek, pertandingan ini bukan sekadar derbi biasa yang sarat rivalitas. Mereka justru menganggap laga ini sebagai “pesta” yang harus dirayakan dengan kemenangan dan kebanggaan.
“Pertandingan tanggal 28 adalah bukan derbi, tapi party,” ujar Capo Ipul dalam video yang diunggah fanbase @persebayafans.27. Kalimat itu langsung menyulut semangat dan menjadi simbol optimisme tanpa batas.
Pesan tersebut bukan sekadar slogan, melainkan suntikan moral bagi para pemain Persebaya Surabaya. Apalagi, mereka harus tampil tanpa dukungan langsung dari tribun akibat kebijakan pertandingan tanpa penonton.
Laga kandang Arema FC memang dipindahkan ke Bali karena tidak mendapatkan izin keamanan dari kepolisian. Situasi ini membuat atmosfer berubah, namun tensi pertandingan dipastikan tetap tinggi.
Dalam kondisi seperti ini, kekuatan mental pemain menjadi faktor utama penentu hasil akhir. Dukungan dari Bonek di luar stadion pun diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi skuad Green Force.
“Kalian harus bermain happy, kalian harus bahagia. Tidak ada kata menyerah! Ingat, Surabaya dibentuk dari Kota Pahlawan, bukan kota pecundang!” lanjut Capo Ipul dengan penuh semangat.
