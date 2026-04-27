Jersey Run Jakarta Pecah! Persebaya Surabaya dan Pangkentrunk Satukan Suporter, Rivalitas Luntur Jadi Persahabatan

Peserta Jersey Run di Jakarta berlari menggunakan jersey klub, simbol persatuan tanpa sekat rivalitas. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali membuat gebrakan unik dalam menyuarakan perdamaian antar suporter lewat cara kreatif. Kali ini, pesan itu tak hanya menggema di stadion atau media sosial, tetapi benar-benar turun ke jalan melalui kegiatan lari bersama yang penuh makna.
Minggu pagi (26/4/2026), Persebaya Surabaya berkolaborasi dengan komunitas Pangkentrunk menggelar “Jersey Run” di Jakarta.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pra-event menuju Green Force Run (GFR) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni mendatang di Tugu Pahlawan, Surabaya.
Momentum ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga ruang bertemunya beragam identitas suporter dalam satu semangat yang sama.
Persebaya Surabaya ingin menjadikan GFR sebagai “kenduri” besar bagi para pecinta lari sekaligus suporter lintas klub dari berbagai daerah.
Konsep tersebut diwujudkan melalui serangkaian pra-event yang dirancang inklusif dan terbuka.
Tujuannya jelas, merangkul komunitas dengan latar belakang berbeda agar bisa saling mengenal tanpa sekat rivalitas yang selama ini melekat di sepak bola.
Antusiasme peserta pun terlihat sejak pagi hari saat ratusan pelari berkumpul dengan jersey kebanggaan masing-masing.
Mereka datang tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai komunitas yang ingin merasakan atmosfer berbeda dalam berlari.
