Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Persebaya Surabaya, Bruno Moreira Absen di Derbi Jatim?

JawaPos.com - Pemain yang bermain di lapangan menjadi kunci untuk meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan, termasuk dalam duel klasik Arema FC vs Persebaya Surabaya.
Super Derbi Jawa Timur (Jatim) akan menghiasi jadwal pekan 30 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga besar dengan tensi tinggi menuntut para pemain untuk memiliki mental tangguh.
Dua pelatih, yakni Bernardo Tavares di kubu Persebaya dan Marquinhos Santos dari Arema FC wajib memilih susunan pemain terbaik untuk meraih poin penuh.
Di sisi sang tamu Persebaya, kiper Ernando Ari diprediksi masih akan menepi karena cedera engkel. Selain itu, gelandang asal Portugal, Pedro Matos, bakal absen karena akumulasi kartu kuning. Sebagai pengganti, Andhika Ramadhani di posisi penjaga gawang dan Gali Freitas bakal diprediksi mengisi starting line-up.
Selain itu, kapten Bruno Moreira juga nampaknya masih akan absen di pekan 30. Winger asal Brasil sudah tidak bermain sejak pekan ke-26 saat melawan Persita Tangerang.
Sementara itu dari Arema FC, pemain yang masih akan absen merupakan penggawa yang menderita cedera cukup parah sejak awal musim, seperti Achmad Maulana dan Luiz Gustavo.
Berikut prediksi susunan pemain Arema FC vs Persebaya Surabaya:
Arema FC
Penjaga Gawang: Lucas Frigeri
Pemain Belakang: Rio Fahmi, Julian Guevara, Hansamu Yama Pranata, Johan Alfarizie
Pemain Tengah: Blade, Betinho, Arkhan Fikri
Pemain Depan: Gustavo Franca, Gabi, Joel Vinicius
