Sapu Bersih atau Gagal Total? Prediksi Persebaya Surabaya Buru 15 Poin Penentu di 5 Laga Terakhir!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memasuki fase paling krusial musim ini dengan target maksimal 15 poin dari lima laga tersisa di Super League 2025/2026. Jadwal yang menanti sudah jelas, dimulai dari lawatan ke markas Arema FC pada Selasa (28/4/2026), lalu menjamu PSBS Biak, bertandang ke Persis Solo, menantang Semen Padang, dan ditutup laga kandang kontra Persik Kediri.
Dari lima pertandingan itu, skenario paling realistis adalah menyapu bersih dua laga kandang dan mencuri poin di laga tandang.
Namun, jika berhasil mengamankan enam poin di kandang dan tambahan sembilan poin dari tiga laga tandang, ambisi 15 poin bukan sekadar mimpi.
Modal penting sudah dikantongi setelah kemenangan meyakinkan atas Malut United di pekan ke-29. Bermain di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026), Persebaya Surabaya tampil efektif dan menang dengan skor 0-2.
Baca Juga:Jersey Run Jakarta Pecah! Persebaya Surabaya dan Pangkentrunk Satukan Suporter, Rivalitas Luntur Jadi Persahabatan
Dua gol kemenangan lahir di babak kedua lewat aksi Milos Raickovic dan Francisco Rivera. Raickovic memecah kebuntuan pada menit ke-73 sebelum Rivera memastikan kemenangan di masa injury time.
Kemenangan itu terasa spesial karena datang setelah dua hasil negatif sebelumnya. Green Force akhirnya kembali menemukan ritme permainan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri jelang lima laga penentuan.
Pelatih Bernardo Tavares tak menutupi rasa puasnya melihat performa anak asuhnya. Ia menilai tim menunjukkan keseimbangan permainan yang solid, baik saat menyerang maupun bertahan.
“Secara permainan, saya melihat tim tampil sangat baik, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Para pemain menunjukkan sikap dan mentalitas yang bagus. Kami menciptakan banyak peluang, terutama di babak kedua,” ujar Tavares.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Persebaya Surabaya, Bruno Moreira Absen di Derbi Jatim?
Meski secara statistik penguasaan bola kalah 47 persen berbanding 53 persen milik Malut United, efektivitas menjadi pembeda utama. Dari delapan tembakan yang dilepaskan, tiga tepat sasaran dan dua di antaranya berbuah gol.
Sebaliknya, Malut United memang lebih agresif dengan 13 percobaan tembakan. Namun, rapatnya lini pertahanan Persebaya Surabaya membuat tuan rumah gagal mencetak gol sepanjang pertandingan.
Bahkan, satu gol Malut United sempat dianulir setelah wasit melakukan pengecekan VAR. Keputusan itu menjadi titik penting yang menjaga momentum pertandingan tetap berpihak pada Green Force.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!