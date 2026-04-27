Persija Jakarta Vs Persis Solo: Momentum Macan Kemayoran Dekati Persib Bandung dan Borneo FC

JawaPos.com–Persija Jakarta akan menghadapi Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut sangat krusial bagi Macan Kemayoran untuk mendekati Persib Bandung dan Borneo FC yang menghuni dua peringkat tersebut.

Duel Persija Jakarta versus Persis Solo berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (27/4) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut sangat krusial bagi kedua kesebelasan, khususnya Macan Kemayoran yang masih berjuang dalam perburuan gelar juara musim ini.

Secara matematis, Persija Jakarta masih memiliki peluang untuk merebut gelar juara. Macan Kemayoran saat ini duduk di peringkat ketiga dengan nilai 59, terpaut tujuh angka dari Persib Bandung serta Borneo FC yang menempati posisi pertama dan kedua.

Namun memang, perjuangan Persija Jakarta cukup berat. Tim asuhan Mauricio Souza itu wajib menyapu bersih kemenangan di lima laga tersisa, namun juga sembari berharap Persib Bandung dan Borneo FC terpeleset.

Skuad Macan Kemayoran sebenarnya bisa saja lebih memperkecil jarak dari kedua kesebelasan tersebut. Namun sayangnya, Persija Jakarta yang sedang dalam misi wajib menang justru harus meraih hasil imbang melawan PSIM Jogjakarta pada pertandingan pekan ke-29 Super League 2025/2026.

Karena itu, pertandingan melawan Persis Solo menjadi momentum terbaik Persija Jakarta untuk memangkas jarak tersebut. Skuad Macan Kemayoran tidak boleh terpeleset lagi. Jika hal itu terjadi, maka kesempatan untuk merebut gelar juara bakal semakin rumit.

Baca Juga:Duel AC Milan Lawan Juventus Berakhir Imbang Tanpa Gol Persaingan Papan Atas Makin Keras

Sementara, Persis Solo juga tidak bisa dianggap remeh. Apalagi tim berjulukkan Laskar Sambernyawa itu sedang berjuang untuk bertahan di Super League. Tim besutan Milomir Seslija itu tidak dalam posisi ideal di papan klasemen sementara.

Persis Solo berada di posisi ke-15 atau batas aman dengan raihan 27 poin. Mereka hanya unggul satu angka saja dari Madura United yang berada di zona merah atau posisi ke-16.