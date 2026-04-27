Persib Bandung Ajak Bobotoh Isi Survei Jersey di Aplikasi Resmi, Suara Fans Jadi Acuan Klub

JawaPos.com–Persib Bandung kembali melibatkan Bobotoh dalam proses pengembangan klub, kali ini melalui survei pembelian jersey yang tersedia di Persib App. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami lebih jauh kebiasaan dan preferensi suporter dalam membeli jersey resmi klub.

Dikutip dari persib.co.id melalui survei ini, Persib Bandung ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait kebutuhan Bobotoh. Mulai dari desain favorit, jenis produk yang diminati, hingga cara pembelian yang paling sering digunakan oleh para pendukung Maung Bandung.

Bagi Persib Bandung, jersey bukan hanya sekadar merchandise atau atribut pertandingan. Jersey dianggap sebagai simbol identitas dan kebanggaan yang memiliki hubungan emosional kuat dengan Bobotoh. Karena itu, klub ingin memastikan setiap produk yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan keinginan suporternya.

Dalam survei tersebut, Bobotoh akan diminta memberikan sejumlah informasi terkait kebiasaan mereka saat membeli jersey. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain frekuensi pembelian jersey dalam satu musim, minat terhadap produk edisi khusus atau replica, hingga pilihan tempat pembelian seperti official store, marketplace, maupun reseller.

Data yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi Persib Bandung dalam menentukan strategi pengembangan produk dan distribusi jersey ke depan. Klub berharap keputusan yang diambil nantinya bisa lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pasar.

Selain itu, hasil survei juga diharapkan membantu Persib Bandung menghadirkan desain jersey yang lebih dekat dengan selera Bobotoh. Klub juga ingin memastikan produk resmi lebih mudah diakses suporter melalui jalur distribusi yang dianggap paling nyaman oleh konsumen.

Persib Bandung menilai keterlibatan Bobotoh menjadi bagian penting dalam perkembangan klub, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga dalam berbagai keputusan yang berkaitan dengan pengalaman suporter.

Survei ini dibuat singkat dan praktis sehingga dapat diisi kapan saja melalui Persib App tanpa memerlukan waktu lama. Meski sederhana, masukan dari Bobotoh disebut memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan produk Persib Bandung di masa mendatang.