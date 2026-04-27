Andre Rizal Hanafi
Senin, 27 April 2026 | 14.20 WIB

Persib Bandung Ajak Bobotoh Isi Survei Jersey di Aplikasi Resmi, Suara Fans Jadi Acuan Klub

Persib Bandung ajak Bobotoh isi survei jersey. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Persib Bandung kembali melibatkan Bobotoh dalam proses pengembangan klub, kali ini melalui survei pembelian jersey yang tersedia di Persib App. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami lebih jauh kebiasaan dan preferensi suporter dalam membeli jersey resmi klub.

Dikutip dari persib.co.id melalui survei ini, Persib Bandung ingin mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait kebutuhan Bobotoh. Mulai dari desain favorit, jenis produk yang diminati, hingga cara pembelian yang paling sering digunakan oleh para pendukung Maung Bandung.

Bagi Persib Bandung, jersey bukan hanya sekadar merchandise atau atribut pertandingan. Jersey dianggap sebagai simbol identitas dan kebanggaan yang memiliki hubungan emosional kuat dengan Bobotoh. Karena itu, klub ingin memastikan setiap produk yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan keinginan suporternya.

Dalam survei tersebut, Bobotoh akan diminta memberikan sejumlah informasi terkait kebiasaan mereka saat membeli jersey. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain frekuensi pembelian jersey dalam satu musim, minat terhadap produk edisi khusus atau replica, hingga pilihan tempat pembelian seperti official store, marketplace, maupun reseller.

Data yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi Persib Bandung dalam menentukan strategi pengembangan produk dan distribusi jersey ke depan. Klub berharap keputusan yang diambil nantinya bisa lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pasar.

Selain itu, hasil survei juga diharapkan membantu Persib Bandung menghadirkan desain jersey yang lebih dekat dengan selera Bobotoh. Klub juga ingin memastikan produk resmi lebih mudah diakses suporter melalui jalur distribusi yang dianggap paling nyaman oleh konsumen.

Persib Bandung menilai keterlibatan Bobotoh menjadi bagian penting dalam perkembangan klub, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga dalam berbagai keputusan yang berkaitan dengan pengalaman suporter.

Survei ini dibuat singkat dan praktis sehingga dapat diisi kapan saja melalui Persib App tanpa memerlukan waktu lama. Meski sederhana, masukan dari Bobotoh disebut memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan produk Persib Bandung di masa mendatang.

Saat ini survei masih berlangsung dan terbuka untuk seluruh Bobotoh yang ingin ikut memberikan kontribusi. Melalui partisipasi tersebut, suporter diharapkan bisa menjadi bagian langsung dari perkembangan Persib Bandung ke depan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Bobotoh Bentangkan Spanduk Shut Up KDM saat Persib vs Arema, Ini Pesan di Baliknya - Image
Sepak Bola Indonesia

Bobotoh Bentangkan Spanduk Shut Up KDM saat Persib vs Arema, Ini Pesan di Baliknya

Sabtu, 25 April 2026 | 18.22 WIB

Bek Persib Frans Putros Bangga Antar Irak Cetak Sejarah ke Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bek Persib Frans Putros Bangga Antar Irak Cetak Sejarah ke Piala Dunia 2026

Jumat, 10 April 2026 | 22.26 WIB

Kabar Baik Bobotoh, Persib dan Bojan Hodak dalam Tahap Negosiasi Kontrak - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Baik Bobotoh, Persib dan Bojan Hodak dalam Tahap Negosiasi Kontrak

Jumat, 10 April 2026 | 02.06 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

