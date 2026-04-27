Coaching Clinic Persib Bandung di GBLA Bakar Semangat Ratusan Anak Kejar Mimpi Jadi Pesepak Bola

JawaPos.com–Suasana Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) terasa berbeda pada Minggu (26/4) sore. Bukan hanya atmosfer pertandingan yang terasa hidup, tetapi juga semangat ratusan anak yang mengikuti coaching clinic dalam rangkaian PersibDay Festival.

Dikutip dari persib.co.id kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIB itu menjadi pengalaman berharga bagi para peserta. Mereka mendapat kesempatan belajar langsung dari pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, bersama sejumlah pemain utama seperti Beckham Putra Nugraha, Achmad Jufriyanto, Dedi Kusnandar, dan Adam Przybek.

Tidak hanya itu, jajaran pelatih Akademi Persib Bandung juga ikut terlibat dalam sesi latihan. Kehadiran sosok seperti Tantan dan Budiman Yunus menambah antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah.

Dalam coaching clinic tersebut, anak-anak mendapatkan materi dasar sepak bola, mulai dari passing, dribbling, hingga simulasi pertandingan sederhana. Suasana latihan berlangsung santai namun tetap penuh semangat. Para pemain Persib Bandung terlihat aktif memberi arahan dan motivasi kepada peserta.

Interaksi langsung dengan para pemain menjadi momen yang paling dinanti. Banyak peserta tampak antusias ketika bisa berbincang, berfoto, hingga berlatih bersama idola mereka di lapangan GBLA.

Tak hanya berlatih, peserta juga diajak mengikuti stadium tour untuk mengenal lebih dekat markas Persib Bandung. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah saat mereka memasuki ruang ganti pemain. Tempat yang biasanya hanya terlihat di televisi itu kini bisa mereka lihat secara langsung.

Salah seorang peserta mengaku semakin termotivasi setelah melihat fasilitas stadion dan suasana ruang ganti para pemain Persib Bandung sebelum bertanding.

Menurut Bojan Hodak, kegiatan seperti ini penting untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap sepak bola sejak usia dini. Dia menilai sepak bola bisa menjadi sarana positif untuk membangun karakter, disiplin, dan kerja keras.