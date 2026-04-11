Pep Guardiola Berharap Bernardo Silva Gantung Sepatu di Manchester City

JawaPos.com-Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mengungkapkan keinginannya agar kapten tim Bernardo Silva tetap bertahan dan mengakhiri kariernya di klub. Namun, dia menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan sang pemain.

“Saya sangat ingin Bernardo bertahan dan mengakhiri kariernya di sini, tetapi saya tidak tahu. Dia yang akan memutuskan masa depannya,” ujar Guardiola yang dikutip AP News pada Sabtu.

Masa depan Silva memang tengah menjadi sorotan setelah asisten pelatih City, Pep Lijnders mengisyaratkan bahwa kebersamaan sang pemain dengan klub kemungkinan akan berakhir musim panas ini.

Kontrak pemain berusia 31 tahun itu akan habis pada akhir musim, dan dia dikaitkan dengan sejumlah klub seperti Barcelona, Juventus, hingga tim-tim Major League Soccer (MLS).

Guardiola sendiri mengaku belum mendapatkan kepastian dari Silva terkait rencana masa depannya. Ia bahkan sempat bercanda kepada sang pemain agar memberitahunya terlebih dahulu bila sudah mengambil keputusan.

"Sebulan lalu saya sudah bilang kepadanya, bila dia mengambil keputusan, saya harus menjadi orang pertama yang tahu, tetapi dia belum mengatakan apa pun kepada saya.”

Komentar Lijnders muncul usai kemenangan 4-0 Manchester City atas Liverpool di perempat final Piala FA, saat Guardiola tidak dapat menjalani tugas media karena menjalani sanksi larangan mendampingi tim di pinggir lapangan.