Dony Tri Pamungkas Bawa Persija Menang di Tengah Rumor Ketertarikan Klub Luar Negeri

JawaPos.com–Dony Tri Pamungkas terus menunjukkan perkembangan pesat bersama Persija Jakarta di ajang BRI Super League musim 2025/26.

Penampilan konsistennya sepanjang musim membuat nama bek muda berusia 21 tahun itu semakin mendapat perhatian, tidak hanya dari pendukung Macan Kemayoran tetapi juga klub luar negeri yang disebut mulai memantaunya dalam beberapa bulan terakhir.

Sepanjang musim ini, Dony telah tampil dalam 22 pertandingan bersama Persija. Kepercayaan yang diberikan pelatih mampu dijawab dengan performa stabil di sisi kiri permainan tim.

Selain solid membantu pertahanan, dia juga aktif mendukung serangan dan beberapa kali menjadi motor serangan dari sektor sayap.

Kontribusinya tidak hanya terlihat dari permainan bertahan. Dony juga mampu memberi dampak di lini depan dengan mencetak satu gol penting saat Persija menjalani laga tandang menghadapi Persebaya Surabaya pada putaran pertama musim ini.

Penampilan apik tersebut membuat Dony meraih penghargaan pemain muda terbaik atau Young Player of The Month selama dua bulan beruntun, yakni pada Januari dan Februari. Penghargaan itu menjadi bukti konsistensi dan perkembangan pesat yang ditunjukkannya sepanjang kompetisi berlangsung.

Seiring performa impresifnya, rumor ketertarikan klub luar negeri mulai muncul. Meski demikian, Dony memilih untuk tidak terlalu memikirkan spekulasi transfer yang berkembang. Baginya, fokus utama saat ini tetap membawa Persija menutup musim dengan hasil maksimal.

”Untuk saat ini saya masih fokus sepenuhnya bersama Persija. Terkait ada klub yang berminat, tentu itu menjadi motivasi serta bentuk apresiasi bagi saya sebagai pemain,” ujar Dony dikutip dari ileague.id.