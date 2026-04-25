Dikaitkan dengan Klub Tersukses Polandia, Dony Tri Pamungkas Pilih Fokus Bersama Persija Jakarta

JawaPos.com - Bek sayap Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, angkat bicara usai namanya dikaitkan dengan klub tersukses Polandia, Legia Warszawa. Dony tak ingin larut dalam spekulasi tersebut dan menegaskan bahwa fokusnya saat ini bersama Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.

Nama Dony mendadak jadi topik hangat setelah dikaitkan dengan Legia Warszawa. Menurut laporan yang berhembus di media sosial, klub anyar Polandia itu diklaim sudah memantau wonderkid Persija Jakarta tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Entah kebetulan atau tidak, rumor tersebut berhembus di saat Dony tampil impresif bersama Macan Kemayoran. Pemain berusia 21 tahun itu hampir selalu menjadi pilihan utama pelatih Mauricio Souza di sektor sayap kiri. Dalam 22 penampilannya di Super League musim ini, ia telah mencatatkan satu gol.

Performa impresifnya pun mencapai puncak ketika Dony dinobatkan sebagai pemain muda terbaik dalam dua bulan beruntun, dengan meraih gelar Young Player of The Month pada edisi Januari dan Februari. Sampai-sampai performa apiknya itu sukses mencuri perhatian Legia Warszawa.

Menanggapi rumor tersebut, Dony menegaskan bahwa fokusnya hanya satu, yakni bersama Persija Jakarta. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menjadikan rumor yang berkembang sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras lagi.

“Untuk saat ini saya masih fokus sepenuhnya bersama Persija. Terkait ada klub yang berminat, tentu itu menjadi motivasi serta bentuk apresiasi bagi saya sebagai pemain,” kata Dony, dipetik dari laman resmi I.League, Sabtu (25/4/2026).

Dony enggan larut dalam spekulasi yang berkembang. Pemain berusia 21 tahun itu hanya berjuang bersama Persija Jakarta, yang saat ini sedang dalam momen krusial. Dia memendam ambisi besar untuk menyapu bersih poin, meski ia tahu tantangan yang dihadapi tidaklah ringan.

“Saya pribadi memilih untuk tetap fokus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk tim,” terang Dony.