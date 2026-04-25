Dikaitkan dengan Klub Tersukses Polandia, Dony Tri Pamungkas Pilih Fokus Bersama Persija Jakarta

Persija Jakarta buka suara soal rumor ketertarikan Legia Warszawa terhadap Dony Tri Pamungkas. (Istimewa)
JawaPos.com - Bek sayap Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, angkat bicara usai namanya dikaitkan dengan klub tersukses Polandia, Legia Warszawa. Dony tak ingin larut dalam spekulasi tersebut dan menegaskan bahwa fokusnya saat ini bersama Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.
Nama Dony mendadak jadi topik hangat setelah dikaitkan dengan Legia Warszawa. Menurut laporan yang berhembus di media sosial, klub anyar Polandia itu diklaim sudah memantau wonderkid Persija Jakarta tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Entah kebetulan atau tidak, rumor tersebut berhembus di saat Dony tampil impresif bersama Macan Kemayoran. Pemain berusia 21 tahun itu hampir selalu menjadi pilihan utama pelatih Mauricio Souza di sektor sayap kiri. Dalam 22 penampilannya di Super League musim ini, ia telah mencatatkan satu gol.
Performa impresifnya pun mencapai puncak ketika Dony dinobatkan sebagai pemain muda terbaik dalam dua bulan beruntun, dengan meraih gelar Young Player of The Month pada edisi Januari dan Februari. Sampai-sampai performa apiknya itu sukses mencuri perhatian Legia Warszawa.
Menanggapi rumor tersebut, Dony menegaskan bahwa fokusnya hanya satu, yakni bersama Persija Jakarta. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menjadikan rumor yang berkembang sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras lagi.
“Untuk saat ini saya masih fokus sepenuhnya bersama Persija. Terkait ada klub yang berminat, tentu itu menjadi motivasi serta bentuk apresiasi bagi saya sebagai pemain,” kata Dony, dipetik dari laman resmi I.League, Sabtu (25/4/2026).
Dony enggan larut dalam spekulasi yang berkembang. Pemain berusia 21 tahun itu hanya berjuang bersama Persija Jakarta, yang saat ini sedang dalam momen krusial. Dia memendam ambisi besar untuk menyapu bersih poin, meski ia tahu tantangan yang dihadapi tidaklah ringan.
“Saya pribadi memilih untuk tetap fokus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk tim,” terang Dony.
Persija Jakarta sendiri sudah memagari Dony rapat-rapat. Macan Kemayoran mengikat pemain jebolan SSB Bina Taruna tersebut hingga 2028. Karena itu, jika memang Legia Warszawa serius menginginkan sang pemain, maka mereka harus merogoh koceknya.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!