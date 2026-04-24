Cahya Supriadi Bersinar Lawan Persija, Bukti Kualitas Kiper Timnas Indonesia Tak Diragukan

Penjaga gawang PSIM Jogjakarta Cahya Supriadi. (Istimewa)
JawaPos.com–Penjaga gawang PSIM Jogakarta Cahya Supriadi menjadi sosok penting di balik hasil imbang 1-1 yang diraih timnya saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.
Bermain menghadapi tekanan sepanjang pertandingan, Cahya tampil tenang dan beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga peluang PSIM membawa pulang poin. Momen paling menentukan terjadi pada menit ke-42 ketika Persija mendapat hadiah penalti.
Penyerang Persija Maxwell maju sebagai eksekutor dengan peluang besar membawa timnya unggul. Namun, Cahya mampu membaca arah bola dan melakukan penyelamatan krusial yang langsung disambut sorak para pendukung PSIM.
Baca Juga:Sonny Stevens Tembus 100 Penampilan di Dewa United, Ungkap Kesan Bermain di Liga Indonesia
Tak hanya menggagalkan penalti, penjaga gawang muda tersebut juga beberapa kali mematahkan peluang berbahaya dari lini serang Persija. Penampilannya yang konsisten sepanjang laga membuat Cahya terpilih sebagai Oppo Player of The Match.
Usai pertandingan, Cahya mengaku senang dengan kerja keras yang ditunjukkan seluruh pemain PSIM. Menurut dia, hasil imbang melawan tim papan atas seperti Persija menjadi bukti bahwa timnya memiliki semangat juang tinggi.
”Tentunya saya senang dengan performa tim yang mau berjuang dari awal hingga akhir. Senang juga rasanya bisa menggagalkan satu penalti lawan,” ujar Cahya dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:Super League 2025/2026: Persib Bandung Panen Peluang! Pangeran Biru Vs Arema FC Tanpa Gol di Babak I
Kiper berusia muda itu juga menyoroti situasi pertandingan yang sempat berjalan cukup menegangkan. Setelah PSIM unggul lebih dulu, Persija mendapat dua hadiah penalti yang membuat tekanan semakin besar bagi tim tamu.
”Kami sempat unggul tapi setelah itu lawan mendapat dua penalti. Di momen itu saya berusaha menjaga semangat teman-teman dan bersyukur kami bisa membawa pulang satu poin,” lanjut Cahya.
Selain memuji kerja keras rekan setimnya, Cahya juga memberikan apresiasi kepada lini pertahanan PSIM yang tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dia menilai komunikasi antarpemain berjalan baik sehingga tim mampu meredam serangan Persija.
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Jadwal Thomas Cup 2026 Indonesia vs Aljazair, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Laga Perdana Wajib Menang!