Komentar Dony Tri Bersama Persija Jakarta Dijamin Bikin Meleleh The Jakmania

JawaPos.com - Sepak terjang Dony Tri Pamungkas bersama Persija Jakarta di Super League 2025/2026 menyita banyak perhatian publik. Dalam 22 penampilannya, ia menjawab kepercayaan itu dengan konsistensi dan tampil penuh determinasi dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya.

Tak hanya kukuh dalam membangun pertahanan sekaligus aktif membantu penyerangan dari sisi kiri, Dony juga menunjukkan kontribusi nyata di lini depan. Ia mencatatkan satu gol saat Persija bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada putaran pertama.

Performa impresifnya pun mencapai puncak ketika Dony dinobatkan sebagai pemain muda terbaik dalam dua bulan beruntun, dengan meraih gelar Young Player of The Month pada edisi Januari dan Februari.

Berkat konsistensi dan penampilan gemilang tersebut, namanya mulai dikaitkan dengan salah satu klub luar negeri. Kabarnya, dirinya sudah dipantau dalam beberapa bulan terakhir. Meski begitu, pemain berusia 21 tahun tersebut memilih untuk tidak larut dalam spekulasi yang berkembang.

“Untuk saat ini saya masih fokus sepenuhnya bersama Persija. Terkait ada klub yang berminat, tentu itu menjadi motivasi serta bentuk apresiasi bagi saya sebagai pemain,” kata Dony.

Ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah berjuang bersama Persija di pengujung musim. Dengan lima laga tersisa, Dony dan rekan-rekannya memendam ambisi besar untuk menyapu bersih poin, meski ia tahu tantangan yang dihadapi tidaklah ringan.

“Saya pribadi memilih untuk tetap fokus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk tim,” tuturnya.

Ia bersama Persija masih akan menghadapi Persis Solo (27/4), Persijap Jepara (4/5), Persib Bandung (10/5), Persik Kediri (16/5), dan Semen Padang FC (23/5).