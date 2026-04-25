Resmi! Oman Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026

JawaPos.com - Satu negara yang akan melawan Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday periode Juni 2026 telah diketahui. Negara itu adalah Oman.

Kepastian tersebut didapat setelah Federasi Sepak Bola Oman (OFA) secara resmi mengumumkan jadwal pertandingan Oman di FIFA Matchday Juni 2026. OFA mengumumkan jadwal tersebut lewat unggahan dalam akun instagram resminya @omanfa pada Sabtu (25/4) malam WIB.

Dalam unggahan resminya, OFA mengumumkan akan datang langsung ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia. Tidak disebutkan pertandingan tersebut akan berlangsung di stadion mana, namun duel kedua negara itu akan dimainkan pada Jumat 5 Juni 2026.

Selain Timnas Indonesia, Oman juga akan menghadapi Kuwait. Pertandingan yang mempertemukan dua negara Timur Tengah itu rencananya akan berlangsung di Bangkok, Thailand, pada Selasa 9 Juni 2026.

Oman memang telah mengumumkan secara resmi akan melawan Timnas Indonesia. Akan tetapi, PSSI belum memberikan pengumuman resmi terkait lawan yang akan dihadapi Skuad Garuda pada FIFA Matchday Juni 2026.

Agaknya, kabar tersebut benar adanya. Mengingat, sebelumnya PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengungkap bahwa sudah ada satu negara Asia yang bersedia menghadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.

“Kami sedang komunikasi dengan beberapa negara. Satu negara Asia yang sudah komunikasi positif. Jika sudah pasti (lawan Timnas Indonesia), akan di rilis resmi oleh PSSI,” ucap Sumardji pada Senin (13/4/2026).

Dengan pengumuman resmi yang telah dikeluarkan oleh Oman, artinya hanya tinggal satu negara lagi yang belum terungkap untuk menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Karena secara umum, agenda tersebut idealnya diisi dengan dua pertandingan untuk memaksimalkan poin dan persiapan tim.