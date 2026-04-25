Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2026, Ada Mathew Baker!

JawaPos.com–Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto resmi mencoret enam pemain jelang Piala Asia U-17 2026. Kurniawan pun telah mengantongi 23 nama untuk memperkuat skuad Garuda Muda di ajang tersebut.

Turnamen Piala Asia U-17 2026 akan digelar terpusat di Arab Saudi pada 5-22 Mei 2026. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup B bersama Jepang, Tiongkok, dan Qatar.

Daftar 23 pemain Timnas Indonesia U-17 yang dibawa Kurniawan ke Arab Saudi pun telah diketahui. Kendati PSSI belum merilis secara resmi, pelatih berkepala plontos itu telah mengungkap nama-nama pemain yang dicoretnya.

Satu nama anyar pun dicoret Kurniawan yakni Mierza Firjatullah. Penyerang 17 tahun itu terpaksa harus dicoret karena mengalami cedera hamstring serius yang mengharuskannya menepi cukup lama.

”Satu Mierza, karena memang hasil MRI tidak memungkinkan dia untuk bermain dan sangat bahaya kalau dipaksakan. Dia harus istirahat minimal 4 sampai 6 minggu untuk beraktivitas kembali,” ungkap Kurniawan saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/4).

Selain Mierza, Kurniawan juga mengungkap lima pemain lain yang dicoret dari skuad Timnas Indonesia U-17. Yakni Syahdan Caesar, Handri Dimas, Shoyyo Himawan, Al Faruqi, dan I Komang Semadi.

”Kemudian 5 pemain lagi ada Syahdan (Caesar) kiper, kemudian ada Handri (Dimas), ada Shoyyo (Himawan), ada Alfa (Al Faruqi), dan Komang (I Komang Semadi),” tambah dia.

Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu (25/4) sore WIB. Sebanyak 21 pemain berangkat dari Jakarta, termasuk Mathew Baker yang telah bergabung dengan skuad. Sementara, dua pemain diaspora, yakni Noha Pohan dan Mike Rajasa, akan langsung menyusul ke Arab Saudi.