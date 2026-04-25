Resmi! Mierza Firjatullah Dicoret dari Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2026

JawaPos.com - Penyerang Timnas Indonesia U-17, Mirza Fierjatullah, resmi dicoret dari skuad jelang Piala Asia U-17 2026. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kurniawan Dwi Yulianto selaku pelatih skuad Garuda Muda.

Meski belum dirilis secara resmi oleh PSSI, Kurniawan telah mengantongi 23 nama final untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2026. Dia menjelaskan bahwa ada 21 pemain yang berangkat dari Jakarta, termasuk Mathew Baker yang sudah bergabung.

Sementara, dua pemain lainnya akan langsung menyusul ke Arab Saudi untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-17. Dua pemain itu adalah Noha Pohan dan Mike Rajasa.

“Ya, kita dari Jakarta berangkat 21 pemain karena

dua pemain, Noah dan Mike gabung di Arab. Dan ada 6 pemain yang kita kembalikan ke klub,” ujar Kurniawan saat ditemui wartawan termasuk JawaPos,com di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Secara keseluruhan, ada 29 pemain Timnas Indonesia U-17 yang masuk dalam proyeksi Kurniawan. Berhubung regulasi yang berlaku hanya ada 23 pemain, maka Kurniawan harus mencoret enam nama.

Nah, nama Mierza masuk dalam daftar enam pemain yang dicoret oleh Kurniawan. Pelatih berkepala plontos itu menjelaskan bahwa striker berusia 17 tahun itu mengalami cedera hamstring serius, dan harus menepi selama kurang lebih enam pekan.

“Satu Mirza, karena memang hasil MRI tidak memungkinkan dia untuk bermain dan sangat bahaya kalau dipaksakan. Dia harus istirahat minimal 4 sampai 6 minggu untuk beraktivitas kembali,” terang Kurniawan.

“Kemudian 5 pemain lagi ada Syahdan (Caesar) kiper, kemudian ada Handri (Dimas), ada Shoyyo (Himawan), ada Alfa (Al Faruqi), dan Komang (I Komang Semadi),” tambahnya.