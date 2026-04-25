Prediksi Borneo FC vs Semen Padang, Kesempatan Pesut Etam Telikung Persib Bandung

Borneo FC kejar poin Persib di puncak klasemen Super League. (Istimewa)
JawaPos.com - Ambisi Borneo FC Samarinda terus bersaing di jalur juara Super League 2025/2026 memasuki fase krusial. Menjelang laga pekan ke-29 melawan Semen Padang FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) malam, setiap pertandingan kini terasa seperti final yang tidak boleh gagal dimenangkan.
Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan timnya harus menjaga fokus penuh di sisa musim.
“Pertandingan melawan Semen Padang, kami masih memiliki sisa enam pertandingan lagi. Kami menjalaninya satu per satu. Kami telah berbicara kepada para pemain bahwa kami harus mengejar tiga poin. Jika ingin tetap dalam persaingan (perebutan juara), kami harus meraih tiga poin,” tutur pelatih asal Brasil tersebut.
Di tengah ketatnya persaingan dengan tim-tim papan atas, Borneo FC justru dikenal dengan gaya bermain yang santai namun efektif. Filosofi ini bahkan menjadi pembeda dibanding rival lain.
“Mereka bermain senang di lapangan karena mereka tidak ingin melihat saya marah di luar lapangan, mereka tak ingin melihat saya sedih di luar lapangan, itu sebabnya," kata Fabio Lefundes.
"Mereka bilang ‘kalau saya tidak bermain bagus, dia akan memarahi saya di sini’, jadi mereka bermain senang di lapangan agar saya tidak marah di luar lapangan,” imbuhnya.
Hal ini membuat para pemain tampil lebih lepas, tanpa terbebani tekanan berlebihan, sekaligus tetap menjaga disiplin permainan.
Borneo FC memang konsisten berada di papan atas dan terus menempel ketat pemuncak klasemen Super League musim ini, Persib Bandung. Dengan selisih poin yang tipis, setiap laga kini memiliki arti besar.
“Jadi ini adalah momen penting bagi tim, ini adalah momen penting agar para suporter juga datang ke sini untuk memberikan dukungan, melakukan upaya ini dan datang ke sini memenuhi stadion untuk mendukung tim agar kita tetap bisa mengejar posisi pertama karena kita memiliki kondisi untuk itu,” tutur mantan pelatih Madura United dan Persita Tangerang.
