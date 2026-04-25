Fabio Lefundes Minta Borneo FC Tak Terpeleset Saat Hadapi Semen Padang di Segiri

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda memasuki fase penentuan dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/26. Menjelang laga pekan ke-29 menghadapi Semen Padang FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) malam, Pesut Etam dituntut tampil maksimal demi menjaga peluang tetap bersaing di perebutan gelar juara BRI Super League.

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan bahwa timnya tidak boleh kehilangan fokus dalam enam pertandingan tersisa musim ini.

Menurutnya, setiap laga kini memiliki nilai yang sangat penting dan harus dianggap layaknya partai final.

Fabio menyebut target utama timnya saat menghadapi Semen Padang adalah meraih tiga poin penuh.

Ia menilai kemenangan menjadi harga mati jika Borneo FC ingin terus menempel ketat pemuncak klasemen dan menjaga peluang meraih gelar juara musim ini.

“Kami harus menjalani pertandingan satu per satu. Semua pemain sudah memahami bahwa tiga poin sangat penting untuk menjaga persaingan di papan atas,” ujar Fabio dikutip dari ileague.id.

Di tengah tekanan perebutan gelar, Borneo FC justru dikenal memiliki suasana tim yang cukup cair. Fabio mengungkapkan para pemainnya bermain dengan penuh semangat dan menikmati pertandingan di lapangan. Pendekatan itu dinilai membuat pemain tampil lebih lepas tanpa kehilangan disiplin permainan.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, hubungan yang baik antara pelatih dan pemain ikut membantu menjaga atmosfer positif di ruang ganti.