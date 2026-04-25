Fabio Lefundes Minta Borneo FC Tak Terpeleset Saat Hadapi Semen Padang di Segiri

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes. (Istimewa)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda memasuki fase penentuan dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/26. Menjelang laga pekan ke-29 menghadapi Semen Padang FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) malam, Pesut Etam dituntut tampil maksimal demi menjaga peluang tetap bersaing di perebutan gelar juara BRI Super League.
Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan bahwa timnya tidak boleh kehilangan fokus dalam enam pertandingan tersisa musim ini.
Menurutnya, setiap laga kini memiliki nilai yang sangat penting dan harus dianggap layaknya partai final.
Baca Juga:Arkhan Fikri Bidik 3 Poin! Derby Panas Arema FC vs Persebaya Surabaya Tetap Membara Meski Digelar di Bali
Fabio menyebut target utama timnya saat menghadapi Semen Padang adalah meraih tiga poin penuh.
Ia menilai kemenangan menjadi harga mati jika Borneo FC ingin terus menempel ketat pemuncak klasemen dan menjaga peluang meraih gelar juara musim ini.
“Kami harus menjalani pertandingan satu per satu. Semua pemain sudah memahami bahwa tiga poin sangat penting untuk menjaga persaingan di papan atas,” ujar Fabio dikutip dari ileague.id.
Baca Juga:Psywar Marcos Santos! Arema FC Siap Tempur di Mana Saja, Persebaya Surabaya Wajib Waspada di Derby Jawa Timur
Di tengah tekanan perebutan gelar, Borneo FC justru dikenal memiliki suasana tim yang cukup cair. Fabio mengungkapkan para pemainnya bermain dengan penuh semangat dan menikmati pertandingan di lapangan. Pendekatan itu dinilai membuat pemain tampil lebih lepas tanpa kehilangan disiplin permainan.
Menurut pelatih asal Brasil tersebut, hubungan yang baik antara pelatih dan pemain ikut membantu menjaga atmosfer positif di ruang ganti.
Kondisi itu membuat para pemain tetap nyaman meski berada dalam tekanan persaingan ketat menuju akhir musim.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!