Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Sabtu, 25 April 2026 | 15.28 WIB

Prediksi Skor Borneo FC vs Semen Padang: Fabio Lefundes Bisa Kudeta Persib Bandung, Dandri Dauri Inginkan Dukungan Suporter

Borneo FC kejar poin Persib di super league. (Istimewa)

JawaPos.com - Pertarungan dua tim dengan kepentingan masing-masing akan tersaji di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu (25/4/2026) malam. Tuan rumah Borneo FC sedang bersaing ketat di perebutan juara.

Sementara sang tamu, Semen Padang sedang berjuang keluar dari zona degradasi.  Di atas kertas, Pesut Etam tentu lebih diunggulkan. Namun di atas lapangan, apapun bisa terjadi. Pelatih kepala Borneo FC Fabio Lefundes menyadari bahwa tim tamu bisa memberikan tekanan. 

“Dua tim pada pertandingan ini memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Kami ingin juara, sementara lawan kami ingin lolos degradasi. Saya berharap wasit memimpin dengan baik, tanpa menguntungkan salah satu tim,” terang eks pelatih Madura United tersebut. 

Pelatih asal Brazil itu meminta pemainnya untuk fokus meraih hasil positif. Apalagi bermain di depan publik sendiri, Lefundes mengatakan bahwa sisa pertandingan musim ini adalah pertandingan final.  

"Ini partai penting dan kami bermain di Stadion Segiri, di depan publik Samarinda dan semoga hasilnya bagus buat kami,” ucap Lefundes.

Sementara itu, Manajer Borneo FC Dandri Dauri mengingatkan pentingnya menjaga fokus. Meski tim yang dihadapi adalah penghuni papan bawah, namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi.  Dandri menyebut menghadapi tim yang sedang berjuang lepas dari zona degradasi tidak pernah mudah.

Di atas kertas, jelas Mariano Peralta dkk diunggulkan. Apalagi Pesut Etam bermain di Stadion Segiri dengan dukungan ribuan pendukung. 

Namun demikian, Dandri mewanti-wanti agar timnya fokus pada kekuatan sendiri. "Kita masih memiliki peluang juara di akhir musim. Syaratnya, kita jangan sampai terpeleset, apalagi di kandang. Bagi kami sisa pertandingan ini adalah final," ungkap Dandri.  

Demi memuluskan target tersebut, Dandri meminta kepada suporter dan seluruh masyarakat untuk mengorenkan Segiri.

"Kehadiran suporter adalah kekuatan kami di lapangan. Di Parepare minggu lalu, kehadiran suporter berhasil membuat kita mencuri poin penuh dari markas PSM. Harapannya Segiri bisa penuh agar pemain memiliki spirit memenangkan pertandingan," pungkasnya. (riz)

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore