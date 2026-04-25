Borneo FC Vs Semen Padang: Momentum Pesut Etam Tempel Ketat Persib Bandung di Puncak!

Aksi Juan Villa bersama Borneo FC Samarinda. (Dok. Juan Villa)
JawaPos.com–Borneo FC akan melakoni laga krusial melawan Semen Padang dalam pekan ke-29 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi momentum Pesut Etam julukan Borneo FC, untuk menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen.
Borneo FC wajib menang saat menjamu Semen Padang pada malam hari nanti. Sebab, tambahan tiga poin akan membawa pasukan Fabio Lefundes menyamakan poin Persib Bandung yang berada di puncak klasemen dengan raihan 66 poin.
Peluang besar itu tercipta setelah Persib Bandung terpeleset di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Tim besutan Bojan Hodak itu harus puas berbagi angka dengan Arema FC usai bermain imbang tanpa gol di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam WIB.
Saat ini, Borneo FC menempati posisi kedua dengan koleksi 63 dari 28 pertandingan. Artinya, jika Pesut Etam menang, mereka akan menempel ketat Persib Bandung dengan perolehan poin yang sama.
Meski demikian, Borneo FC akan tetap berada di bawah Persib Bandung. Pesut Etam kalah head to head dari Pangeran Biru, julukan Persib Bandung.
Jika Borneo FC berhasil mengunci poin penuh atas Semen Padang pada malam hari nanti, persaingan gelar juara akan memanas. Bagaimana tidak? Dua tim teratas memiliki perolehan poin yang sama. Karena itu, Borneo FC wajib memanfaatkan peluangnya sebaik mungkin.
Baca Juga:Resmi Tanpa Penonton di Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Berubah Drastis
Borneo FC memiliki kans sangat terbuka untuk mendulang poin penuh melawan Kabau Sirah julukan Semen Padang. Mariano Peralta dan kawan-kawan punya modal bagus untuk menghadapi Semen Padang.
Pesut Etam bermain di pendukungnya sendiri dan yang kedua datang dengan modal bagus usai mencuri kemenangan 2-1 di kandang PSM Makassar. Pesut Etam juga mencatat hasil bagus saat menghadapi Kabau Sirah pada pertemuan pertama Super League 2025/2026. Borneo FC menang dengan skor 2-0 ketika bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Gelora Haji Agus Salim pada 9 November 2025.
Di sisi lain, pertandignan malam nanti menjadi rintangan berat bagi Semen Padang. Tim polesan Imran Nahumarury itu datang ke kandang Borneo FC dengan catatan kekalahan beruntun di tiga pertandingan terakhir.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!