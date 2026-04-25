Borneo FC Vs Semen Padang: Momentum Pesut Etam Tempel Ketat Persib Bandung di Puncak!

JawaPos.com–Borneo FC akan melakoni laga krusial melawan Semen Padang dalam pekan ke-29 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi momentum Pesut Etam julukan Borneo FC, untuk menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen.

Borneo FC wajib menang saat menjamu Semen Padang pada malam hari nanti. Sebab, tambahan tiga poin akan membawa pasukan Fabio Lefundes menyamakan poin Persib Bandung yang berada di puncak klasemen dengan raihan 66 poin.

Peluang besar itu tercipta setelah Persib Bandung terpeleset di pekan ke-29 Super League 2025/2026. Tim besutan Bojan Hodak itu harus puas berbagi angka dengan Arema FC usai bermain imbang tanpa gol di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam WIB.

Saat ini, Borneo FC menempati posisi kedua dengan koleksi 63 dari 28 pertandingan. Artinya, jika Pesut Etam menang, mereka akan menempel ketat Persib Bandung dengan perolehan poin yang sama.

Meski demikian, Borneo FC akan tetap berada di bawah Persib Bandung. Pesut Etam kalah head to head dari Pangeran Biru, julukan Persib Bandung.

Jika Borneo FC berhasil mengunci poin penuh atas Semen Padang pada malam hari nanti, persaingan gelar juara akan memanas. Bagaimana tidak? Dua tim teratas memiliki perolehan poin yang sama. Karena itu, Borneo FC wajib memanfaatkan peluangnya sebaik mungkin.

Borneo FC memiliki kans sangat terbuka untuk mendulang poin penuh melawan Kabau Sirah julukan Semen Padang. Mariano Peralta dan kawan-kawan punya modal bagus untuk menghadapi Semen Padang.

Pesut Etam bermain di pendukungnya sendiri dan yang kedua datang dengan modal bagus usai mencuri kemenangan 2-1 di kandang PSM Makassar. Pesut Etam juga mencatat hasil bagus saat menghadapi Kabau Sirah pada pertemuan pertama Super League 2025/2026. Borneo FC menang dengan skor 2-0 ketika bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Gelora Haji Agus Salim pada 9 November 2025.