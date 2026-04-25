Kurniawan Dwi Yulianto Bicara Kans Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2026

JawaPos.com–Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto berbicara terkait peluang timnya di Piala Asia U-17 2026 dan lolos ke Piala Dunia U-17 2026. Dia menilai, skuad Garuda Muda memiliki asa untuk menembus ajang bergengsi tersebut.

Timnas Indonesia U-17 sedang mempersiapkan diri jelang Piala Asia U-17 2026 di Arab Saudi pada 5-22 Mei. Skuad Garuda Muda tergabung dalam Grup B bersama Tiongkok, Jepang, dan Qatar.

Meski lawan-lawan yang dihadapi merupakan negara kuat, diharapkan Garuda Muda bisa mengulang prestasi tahun lalu dengan menembus ke babak perempat final demi mengamankan tiket Piala Dunia U-17 2026. Untuk melaju ke babak tersebut, Timnas Indonesia U-17 wajib finis dua teratas pada fase grup.

Meski terbilang cukup berat, Kurniawan menilai Timnas Indonesia U-17 tetap memiliki peluang terbuka untuk berbicara banyak di Piala Asia U-17 dan lolos ke Piala Dunia U-17 2026. Yang terpenting menurut dia, skuad Garuda Muda tidak boleh gentar menghadapi lawan yang bakal dihadapi.

”Bagi saya setiap saat di event apapun, baik sebagai pemain maupun pelatih, selagi kita belum melakukan laga awal, semua tim punya peluang yang sama,” kata Kurniawan saat ditemui di sela latihan pada Jumat (24/4).

”Artinya saya ingin pemain punya winning mentality, itu paling penting. Dan, yang pasti dalam pertandingan di level Asia mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang elementar yang akhirnya menjadi bumerang untuk tim kita,” sambung dia.

Baca Juga:Bojan Hodak Puji Lucas Frigeri usai Persib Bandung Ditahan Imbang Arema FC

Kurniawan menyadari laju Timnas Indonesia U-17 untuk menembus babak perempat final tidak mudah karena bersua negara-negara kuat. Dia menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap percaya diri dan punya mentalitas luar biasa saat tampil di Piala Asia U-17 2026.

”Kita tahu tim lawan mereka kuat. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh kalah sebelum bertanding, dan itu yang selalu kita tekankan kepada pemain bahwa kita harus tetap percaya diri, meningkatkan motivasi,” tutur Kurniawan.