Duel Bintang Timnas Indonesia di Derby Jawa Timur! Suguhan Mahal Arema FC vs Persebaya Surabaya Bikin Deg-degan

JawaPos.com–Derby Jawa Timur di super league kembali memanas dan kali ini menghadirkan suguhan yang tak biasa. Duel antara Arema FC dan Persebaya Surabaya tak hanya soal gengsi, tapi juga adu kualitas para pemain berlabel Timnas Indonesia.

Jelang laga yang tinggal hitungan hari dari 24 April, atmosfer panas super league sudah mulai terasa. Derby Jatim Arema FC vs Persebaya selalu punya cerita berbeda, dengan tensi tinggi yang kerap melampaui laga biasa.

Pertemuan dua tim asal Jawa Timur di laga lanjutan super league ini memang dikenal sarat rivalitas. Arema FC dan Persebaya Surabaya selalu tampil habis-habisan setiap kali bertemu di lapangan.

Pada musim Super League 2025/2026, kedua tim dijadwalkan bertemu dua kali. Leg pertama sudah digelar pada 22 November 2025, sementara leg kedua akan berlangsung pada 28 April 2026.

Laga pertama menyajikan duel ketat yang sulit dilupakan. Skor akhir 1-1 menjadi bukti kedua tim sama-sama ngotot mengincar kemenangan.

Pertandingan tersebut bahkan diwarnai drama kartu merah dari kubu Arema FC. Selain itu, gol bunuh diri dari pemain Persebaya Surabaya semakin menambah panas jalannya laga.

Kini, memasuki pekan ke-30, tensi dipastikan meningkat. Kedua tim datang dengan kekuatan berbeda dibanding pertemuan pertama.

Arema FC mendapatkan tambahan energi dengan kembalinya beberapa pemain andalan. Ditambah lagi kehadiran pemain pinjaman dari Persija yang membuat kedalaman skuad semakin solid.