Gustavo Tocantins Dekati Rekor Marcelo Braga, PSS Sleman Makin Optimistis Promosi ke Super League

Gustavo Tocantins penyerang PSS Sleman. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman kembali mendapat angin segar dari ketajaman striker andalannya, Gustavo Tocantins. Penyerang asal Brasil itu kini semakin dekat mencatat sejarah baru bersama tim berjuluk Laskar Sembada setelah koleksi golnya terus bertambah sepanjang musim Pegadaian Championship 2025/2026.
Saat ini, Gustavo Tocantins sudah mengemas 36 gol bersama PSS Sleman. Catatan tersebut membuatnya hanya membutuhkan satu hingga dua gol tambahan untuk melewati rekor milik Marcelo Braga, striker legendaris PSS pada era Liga Indonesia musim 2003 dan 2004.
Performa konsisten Gustavo menjadi salah satu faktor penting di balik kebangkitan PSS musim ini. Ketajamannya di lini depan tak hanya membantu tim meraih kemenangan, tetapi juga menjaga peluang PSS untuk kembali promosi ke Liga 1 musim depan.
Pelatih Kepala PSS Sleman, Ansyari Lubis, memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi sang striker. Menurutnya, Gustavo Tocantins merupakan pemain yang memiliki pengaruh besar dalam permainan tim.
“Ya, saya kira dia merupakan striker terbaik kita. Jadi semua pemain harus bisa mendukung dia agar dia bisa mencapai rekor tersebut,” kata Ansyari Lubis di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Jumat (24/4/2026) malam.
Ansyari menegaskan bahwa dukungan dari seluruh pemain sangat dibutuhkan agar Gustavo bisa mencapai pencapaian bersejarah tersebut.
Ia menilai keberhasilan seorang striker tidak lepas dari kerja sama tim yang solid sepanjang pertandingan.
Selain produktif mencetak gol, Gustavo juga dinilai mampu memberi dampak besar terhadap ritme permainan PSS Sleman. Kehadirannya di lini depan membuat serangan tim lebih hidup dan memberi tekanan kepada lawan.
Meski peluang memecahkan rekor terbuka lebar, Ansyari menegaskan fokus utama tim tetap mengincar tiket promosi ke Liga 1. Menurutnya, target kolektif tim tetap menjadi prioritas utama dibanding pencapaian individu.
