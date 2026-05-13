Championship 2025-2026 Usai, PSSI Bakal Lakukan Evaluasi dan Kaji Aturan Supporter Away

JawaPos.com – Pegadaian Championship 2025-2026 mencapai puncaknya pada 9 Mei lalu. Garudayaksa FC menahbiskan diri sebagai juara kompetisi kasta kedua di Indonesia setelah mengalahkan PSS Sleman lewat babak adu penalti dengan skor 4-3 (2-2) di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Selain Garudayaksa FC dan PSS yang promosi ke Super League musim depan, ada juga Adhyaksa Banten FC. Mereka lolos ke Super League setelah mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor tipis 1-0 di Stadion Lukas Enembe (8/5).

Sekjen PSSI Yunus Nusi mengucapkan selamat kepada Garudayaksa FC, PSS, dan Adhyaksa Banten FC yang telah promosi ke kompetisi kasta tertinggi di Indonesia musim depan. “Selamat datang di Super League. Semoga ini bisa menambah gairah dan atmosfer sepak bola Indonesia,” ujar Yunus Nusi saat ditemui Jawa Pos di Stadion Maguwoharjo usai awarding ceremony.

Penyelenggaraan Championship musim 2025-2026 tidak terlepas dari catatan evaluasi Yunus. Di Jayapura, kerusuhan supporter terjadi setelah Persipura gagal lolos ke Super League. Kemudian, di Sleman, supporter tuan rumah menyalakan red flare, smoke bomb, petasan, dan kembang api setelah timnya gagal menjadi juara. Aksi para supporter tersebut sempat mengganggu momen awarding ceremony.

“Kami berharap semoga ini tidak terulang lagi. Dan tentu juga kami berharap kawan-kawan supporter selalu dewasa menerima kemenangan, kekalahan, dan kemudian meluapkan kemenangan atau kekalahannya. Tentunya, kita masih dalam pengawasan FIFA. Kami berharap semoga ke depan bisa berjalan dengan baik. Tentunya tidak lepas dari sportivitas yang elegan yang diberikan supporter kepada sepak bola Indonesia atau timnya,” tegas Yunus.

Selanjutnya PSSI akan mengundang League selaku operator kompetisi. Yunus menjelaskan dalam forum itu, PSSI akan mendengarkan laporan League terkait penyelenggaraan kompetisi.

“Kemudian, akan dibahas bersama sama apa kelemahannya dan apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan, kami bersyukur setidaknya semuanya berjalan dengan lancar. Namun, terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura. Tentu itu menjadi evaluasi kita bersama. Tapi, secara keseluruhan, Championship berjalan dengan lancar dan tentu kita akan pelajari ini,” terangnya.

Kaji Aturan Supporter Away Lalu, bagaimana dengan regulasi larangan kehadiran supporter dalam laga tandang? Apakah bisa dicabut musim depan?

“Yang jelas, sampai saat ini, PSSI belum mencabut larangan tersebut. Dan, kami meminta kepada League untuk segera mungkin menyampaikan laporan tentang bagaimana perkembangan yang terjadi saat ini pada proses penyelenggaraan Super League dan Championship di awal sampai akhir. Kami kemudian akan mengkaji apakah layak atau tidak membuka pengaturan supporter untuk away,” tegasnya.