Target Papan Atas di Depan Mata! Milos Raickovic Tancap Gas Bawa Persebaya Surabaya Terbang Tinggi

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali menegaskan ambisinya menembus papan atas Super League 2025/2026. Sosok Milos Raickovic menjadi simbol kebangkitan Green Force usai kemenangan penting di pekan ke-29.

Kemenangan tersebut diraih saat bertandang ke markas Malut United FC di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026).

Dalam laga itu, Persebaya Surabaya tampil solid dan sukses menutup pertandingan dengan skor meyakinkan 2-0.

Dua gol kemenangan Green Force dicetak oleh Milos Raickovic dan Francisco Rivera. Hasil ini terasa spesial karena datang setelah tim sempat mengalami dua kekalahan beruntun yang cukup mengganggu ritme permainan.

Raickovic pun tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya setelah pertandingan usai. Gelandang asal Montenegro itu merasa gol yang ia cetak menjadi titik penting kebangkitan timnya di momen krusial musim ini.

"Tentunya saya sangat senang dengan gol pertama untuk Persebaya. Setelah dua kekalahan di dua pertandingan terakhir, kami perlu bereaksi, dan hari ini kami menunjukkan kualitas kami," kata Raickovic.

Tak hanya soal gol, pemain berusia 30 tahun itu juga menyoroti kerja kolektif seluruh tim. Ia menilai kemenangan tersebut lahir dari semangat dan kerja keras semua pemain yang tampil penuh determinasi sepanjang laga.

"Saya pikir seluruh pemain tampil 100 persen hari ini dan kami menunjukkan permainan kolektif yang hebat. Kami ingin mengambil lebih banyak poin hingga akhir musim," sambungnya.