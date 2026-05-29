Ramadhan Sananta Mirip Olivier Giroud! Cara John Herdman Gambarkan Bomber Baru Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut gaya bermain Ramadhan Sananta mirip Olivier Giroud saat membela Prancis di Piala Dunia 2018. Penilaian itu muncul setelah striker anyar Persebaya Surabaya tersebut mendapat kritik dari netizen meski tampil penting dalam kemenangan 4-0 Indonesia atas Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Maret 2026 lalu.

Menurut Herdman, kontribusi Ramadhan Sananta tak bisa hanya diukur lewat jumlah gol.

Penyerang berusia 23 tahun itu dinilai punya peran vital membuka ruang, melakukan pressing, dan membantu pemain lain berkembang di lini serang timnas Indonesia.

John Herdman secara terbuka membela Ramadhan Sananta setelah striker kelahiran Daik tersebut gagal mencetak gol meski bermain selama 72 menit.

Banyak kritik muncul di media sosial karena publik menilai striker harus selalu mencatatkan gol di setiap pertandingan.

Namun, Herdman melihat kontribusi lain yang jauh lebih penting dari sekadar statistik mencetak gol.

Ia bahkan membandingkan peran Sananta dengan Olivier Giroud yang menjadi bagian penting timnas Prancis saat menjuarai Piala Dunia 2018 tanpa mencetak satu gol pun.