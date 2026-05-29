Reza Arya Pratama Makin Dekat Gabung Persebaya Surabaya, Simak Performanya Bersama PSM Makassar 

Reza Arya Pratama menuju Persebaya Surabaya. (Dok. Reza Arya Pratama)
JawaPos.com - Reza Arya Pratama dikabarkan makin dekat menuju Persebaya Surabaya musim 2026/2027. Pemain yang berposisi sebagai kiper itu sudah menyetujui tawaran yang diberikan pihak klub.
Beredar kabar dari sosial media, Reza Arya Pratama menerima tawaran kontrak selama dua musim dari Persebaya. Selain itu, kiper PSM Makassar tersebut dibeli dengan harga Rp 3 miliar.
"Info transfer: Reza Arya (GK/26) mendapat tawaran dua musim dengan nilai -+ 3 M. Info resmi tinggal tunggu HD / Official," tulis akun X dari @baadilaoscar yang sering mengabarkan informasi tentang transfer pemain ke Persebaya.
Musim ini, Reza Arya tidak selalu menjadi pilihan utama sebagai kiper PSM Makassar. Dia kerap bergantian bermain dengan Hilmansyah di sektor penjaga gawang.
Kiper 26 tahun tersebut, bermain sebanyak 10 pertandingan. Melansir Transfermarkt, Reza Arya kebobolan 17 gol dan hanya punya raihan satu clean sheet.
Meskipun demikian, Reza Arya tetap mencatatkan banyak penyelamatan penting. Melansir laman I League, kiper yang sempat dipanggil Timnas Indonesia tersebut punya koleksi 48 penyelamatan.
Baca Juga:Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Selain itu, Reza juga cukup baik dalam membaca pertahanan lawan. Total, tiga intersepsi yang berhasil dilakukan oleh kiper kelahiran Parepare tersebut.
Dengan performa yang cukup baik di musim lalu, Reza Arya punya pengalaman menjadi kiper utama atau cadangan di Persebaya. Saat ini, Bonek tinggal menunggu Persebaya untuk meresmikannya.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat