Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 30 Mei 2026 | 05.06 WIB

Reza Arya Pratama Makin Dekat Gabung Persebaya Surabaya, Simak Performanya Bersama PSM Makassar 

Reza Arya Pratama menuju Persebaya Surabaya. (Dok. Reza Arya Pratama)

JawaPos.com - Reza Arya Pratama dikabarkan makin dekat menuju Persebaya Surabaya musim 2026/2027. Pemain yang berposisi sebagai kiper itu sudah menyetujui tawaran yang diberikan pihak klub.

Beredar kabar dari sosial media, Reza Arya Pratama menerima tawaran kontrak selama dua musim dari Persebaya. Selain itu, kiper PSM Makassar tersebut dibeli dengan harga Rp 3 miliar.

"Info transfer: Reza Arya (GK/26) mendapat tawaran dua musim dengan nilai -+ 3 M. Info resmi tinggal tunggu HD / Official," tulis akun X dari @baadilaoscar yang sering mengabarkan informasi tentang transfer pemain ke Persebaya.

Performa Reza Arya Pratama bersama PSM Makassar

Musim ini, Reza Arya tidak selalu menjadi pilihan utama sebagai kiper PSM Makassar. Dia kerap bergantian bermain dengan Hilmansyah di sektor penjaga gawang.

Kiper 26 tahun tersebut, bermain sebanyak 10 pertandingan. Melansir Transfermarkt, Reza Arya kebobolan 17 gol dan hanya punya raihan satu clean sheet.

Meskipun demikian, Reza Arya tetap mencatatkan banyak penyelamatan penting. Melansir laman I League, kiper yang sempat dipanggil Timnas Indonesia tersebut punya koleksi 48 penyelamatan.

Selain itu, Reza juga cukup baik dalam membaca pertahanan lawan. Total, tiga intersepsi yang berhasil dilakukan oleh kiper kelahiran Parepare tersebut.

Dengan performa yang cukup baik di musim lalu, Reza Arya punya pengalaman menjadi kiper utama atau cadangan di Persebaya. Saat ini, Bonek tinggal menunggu Persebaya untuk meresmikannya.

