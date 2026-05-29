Resmi! Francisco Rivera Perpanjang Kontrak di Persebaya Surabaya hingga 3 Tahun ke Depan!

JawaPos.com — Francisco Rivera resmi memperpanjang kontrak bersama Persebaya Surabaya hingga tiga tahun ke depan setelah tampil impresif sepanjang musim 2025/2026. Gelandang asal Meksiko itu menjadi sosok penting di lini tengah Green Force dengan kontribusi 13 gol dan 10 assist dari 30 pertandingan sekaligus masuk Best XI Super League 2025/2026.

Keputusan memperpanjang kontrak Rivera menjadi kabar besar bagi Bonek dan Bonita. Sebab, pemain berusia 31 tahun tersebut terbukti menjadi salah satu aktor utama kebangkitan Persebaya Surabaya dalam dua musim terakhir.

Mengapa Persebaya Surabaya Mempertahankan Francisco Rivera? Persebaya Surabaya memilih mempertahankan Francisco Rivera karena kontribusinya terus meningkat sejak bergabung pada musim 2024/2025.

Rivera bukan hanya kreator serangan, tetapi juga pemain yang mampu mengatur ritme permainan Green Force sepanjang laga.

Pada musim pertamanya bersama Persebaya Surabaya, Rivera langsung tampil impresif dengan catatan delapan gol dan tujuh assist dari 29 pertandingan. Statistik tersebut membuatnya cepat menjadi idola baru di Kota Pahlawan.

Musim 2025/2026 menjadi titik puncak performa Rivera bersama Green Force. Ia sukses mencatatkan double-double dengan torehan 13 gol dan 10 assist dari 30 penampilan di Super League.

Konsistensi tersebut membuat operator kompetisi I.League memasukkan nama Rivera ke dalam Best XI Super League 2025/2026. Rivera dipercaya mengisi posisi gelandang serang dalam skema 4-2-3-1 terbaik musim ini.

“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan usaha yang saya lakukan setiap hari untuk membantu tim,” ujar Rivera.