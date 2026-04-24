Semen Padang Tak Gentar Hadapi Borneo FC di Samarinda, Imran Nahumarury Siapkan Kejutan

JawaPos.com–Semen Padang FC akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Borneo FC Samarinda pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26. Laga yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) pukul 19.00 WIB itu menjadi pertandingan penting bagi kedua tim yang sedang memburu target berbeda di papan klasemen.

Tuan rumah Borneo FC tengah berada dalam persaingan perebutan gelar juara. Pesut Etam kini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 63 poin, hanya terpaut tiga angka dari pemuncak klasemen, Persib Bandung.

Di sisi lain, Semen Padang masih berjuang keluar dari zona degradasi. Kabau Sirah saat ini berada di peringkat ke-17 dengan raihan 20 poin.

Situasi tersebut membuat setiap pertandingan tersisa musim ini menjadi sangat krusial bagi tim asal Sumatera Barat tersebut. Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury memastikan timnya datang ke Samarinda dengan persiapan yang cukup baik meski beberapa pemain dipastikan absen.

”Persiapan kami berjalan sangat baik. Memang ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil, tetapi kami sudah menyiapkan penggantinya. Semoga pemain bisa menjalankan instruksi dengan baik dan meminimalisir kesalahan di pertandingan nanti,” ujar Imran dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (24/4) dikutip dari ileague.id.

Salah satu pemain yang dipastikan absen adalah gelandang asing andalan mereka, Alhassan Wakaso. Meski begitu, Imran menegaskan absennya beberapa pemain tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan semangat menghadapi salah satu tim terkuat musim ini.

Menurut dia, Semen Padang tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan dan mencuri poin di kandang Borneo FC.

”Kami tahu Borneo FC punya peluang besar untuk menjadi juara musim ini. Kami respek kepada mereka, tetapi kami juga percaya bisa menjalankan game plan yang sudah dipersiapkan,” kata Imran.