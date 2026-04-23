Persaingan Gelar Makin Panas, Borneo FC Andalkan Mental dan Dukungan Suporter

Borneo FC kejar poin Persib di super league. (Istimewa)
JawaPos.com–Persaingan menuju gelar juara BRI Super League 2025/26 semakin panas memasuki pekan-pekan akhir musim. Borneo FC Samarinda kini menjadi ancaman serius bagi Persib Bandung setelah berhasil memangkas jarak di papan klasemen menjadi hanya dua poin.
Hasil positif yang diraih Borneo FC pada pekan ke-28 menjadi titik penting dalam perburuan gelar musim ini. Tim berjuluk Pesut Etam itu sukses mengamankan kemenangan atas PSM Makassar.
Di saat yang sama, Persib Bandung gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang Dewa United Banten FC. Situasi tersebut membuat persaingan di papan atas semakin terbuka.
Persib masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 65 poin, sedangkan Borneo FC membayangi di posisi kedua dengan 63 poin. Dengan enam pertandingan tersisa, peluang kedua tim untuk menjadi juara masih sama-sama besar.
Borneo FC juga sedang berada dalam momentum positif. Konsistensi permainan mulai terlihat dalam beberapa laga terakhir dan hal itu menjadi modal penting untuk terus menekan Persib hingga akhir musim.
Menjelang pekan ke-29, Borneo FC akan menghadapi Semen Padang FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) malam. Laga tersebut diprediksi menjadi salah satu pertandingan penting dalam menentukan arah perebutan gelar juara.
Baca Juga:Laga Krusial Chelsea usai Pecat Liam Rosenior: Mulai Semifinal Piala FA hingga Lawan Liverpool dan Tottenham Hotspur
Manajemen klub pun berharap dukungan penuh dari suporter bisa menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan Fabio Lefundes. Manajer tim Dandri Dauri mengajak masyarakat Samarinda untuk memenuhi Stadion Segiri demi memberikan dukungan langsung kepada tim.
Menurut Dandri, atmosfer yang diciptakan suporter memiliki pengaruh besar terhadap motivasi pemain di lapangan. Dia menilai dukungan yang diberikan suporter saat laga tandang sebelumnya ikut membantu tim meraih kemenangan penting.
”Perjuangan ini harus kita jalani bersama. Teman-teman yang datang ke Parepare sangat membantu tim meraih tiga poin. Kami berharap dukungan yang sama, bahkan lebih besar, bisa hadir saat melawan Semen Padang,” ujar Dandri dikutip dari ileague.id.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara