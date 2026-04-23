Persaingan Gelar Makin Panas, Borneo FC Andalkan Mental dan Dukungan Suporter

JawaPos.com–Persaingan menuju gelar juara BRI Super League 2025/26 semakin panas memasuki pekan-pekan akhir musim. Borneo FC Samarinda kini menjadi ancaman serius bagi Persib Bandung setelah berhasil memangkas jarak di papan klasemen menjadi hanya dua poin.

Hasil positif yang diraih Borneo FC pada pekan ke-28 menjadi titik penting dalam perburuan gelar musim ini. Tim berjuluk Pesut Etam itu sukses mengamankan kemenangan atas PSM Makassar.

Di saat yang sama, Persib Bandung gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang Dewa United Banten FC. Situasi tersebut membuat persaingan di papan atas semakin terbuka.

Persib masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 65 poin, sedangkan Borneo FC membayangi di posisi kedua dengan 63 poin. Dengan enam pertandingan tersisa, peluang kedua tim untuk menjadi juara masih sama-sama besar.

Borneo FC juga sedang berada dalam momentum positif. Konsistensi permainan mulai terlihat dalam beberapa laga terakhir dan hal itu menjadi modal penting untuk terus menekan Persib hingga akhir musim.

Menjelang pekan ke-29, Borneo FC akan menghadapi Semen Padang FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) malam. Laga tersebut diprediksi menjadi salah satu pertandingan penting dalam menentukan arah perebutan gelar juara.

Manajemen klub pun berharap dukungan penuh dari suporter bisa menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan Fabio Lefundes. Manajer tim Dandri Dauri mengajak masyarakat Samarinda untuk memenuhi Stadion Segiri demi memberikan dukungan langsung kepada tim.

Menurut Dandri, atmosfer yang diciptakan suporter memiliki pengaruh besar terhadap motivasi pemain di lapangan. Dia menilai dukungan yang diberikan suporter saat laga tandang sebelumnya ikut membantu tim meraih kemenangan penting.